Lionel Messi explotó de la rabia y enfrentó al árbitro tras el partido con Colombia: VIDEO

La Selección de Argentina, en el estadio Monumental, recibió el pasado martes 10 de junio a la Selección Colombia, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El partido, que se abrió al minuto 24 con un golazo de Luis Díaz, terminó empatado luego de que Thiago Almada hizo una jugada individual sobre el minuto 81 y logró vencer el arco defendido por Kevin Mier.

Sin embargo, fue disputado hasta el final e, incluso, tras el pitazo del árbitro, hubo fuertes cruces de palabras entre los jugadores y Lionel Messi arremetió contra el árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez.

En video: así fue como Lionel Messi enfrentó al árbitro Juan Benítez tras el picante partido entre Argentina y Colombia

Luego de que los jugadores de la Selección Colombia se enfrentaron verbalmente con los jugadores de la Selección Argentina, algunos miembros de los cuerpos técnicos tuvieron que intervenir para calmar los ánimos.

Por lo tanto, en medio de toda esa situación, Lionel Messi arremetió contra el árbitro y lo tildó como el culpable de lo sucedido.

"Esto es culpa tuya, vos generaste todo esto. Vos con lo que cobraste generaste todo esto", le dijo el '10' de la Selección Argentina al árbitro Juan Benítez.

No obstante, la situación no pasó a mayores y, finalmente, no se mostró ninguna tarjeta tras ese cierre picante en el Monumental.

¿Cuál fue el reclamo que Lionel Messi le hizo a James Rodríguez?

Sobre el minuto 72, cuando Enzo Fernández fue expulsado por pegarle una patada en la cara a Kevin Castaño, se generaron cruces entre los jugadores de ambas selecciones y Lionel Messi buscó directamente a James Rodríguez.

Según se filtró en medios argentinos, 'Lio' le reclamó al '10' de Colombia por hablar mucho y decir que a Argentina la ayudaron a ganar la última Copa América.