Video: Melissa Martínez y unas candentes declaraciones sobre sus fotos en Soho

Durante los últimos meses, Melissa Martínez ha hecho revolucionar la prensa nacional por las múltiples noticias que se han generado en el entorno de la periodista deportiva, pues luego de su separación con Matías Mier, la barranquillera llenó de expectativas a todos sus seguidores por la sesión de fotos en la revista Soho.

Por medio de sus redes sociales, la panelista de ESPN, dio a conocer a todos sus seguidores que iba a realizar una participación en la revista Soho, generando una expectativa entre todos sus fans, que esperaban con ansias las fotografías que se dieron a conocer hace unos días.

A penas se dieron a conocer las imágenes de la periodista deportiva, los cibernautas y los seguidores de la comunicadora social, dejaron ver su decepción por las fotos, ya que, varios esperaban que la barranquillera mostrara algo más de su cuerpo, lo cual no paso y decepcionó a más de uno.

Tras las críticas generadas por las fotos expuestas por la revista Soho, la comunicadora social, en medio de una interacción con sus seguidores en su cuenta de Instagram, respondió y se defendió de los comentarios, asegurando que lo único que tiene que mostrar en su cerebro, la parte más importante del ser humano.

"¿Por qué no mostraste más de tu cuerpo?", le preguntó un seguidor a Martínez en Instagram. A lo que ella respondió "porque no era necesario para hablar de mi carrera, nunca ha sido necesario … En todo caso, si era por mostrar algo más de mi cuerpo, tenía que mostrar mi cerebro. Es que no hay otra cosa más. No hay otra cosa más que sea necesaria para hablar de mi carrera y mi profesión", afirmó la barranquillera.

Melissa Martínez contenta con las fotos en Soho

Por otro lado, la barranquillera afirmó que para ella las fotos fueron espectaculares, ya que el ángulo que el dio la revista en mención fue el que ella esperaba, asegurando que ella no aceptaría una sesión de fotos pasada de tono.

"Las fotos a mí me parecieron divinas y espectaculares. A ustedes les había dicho que a mí todas las veces me habían hecho ofrecimientos para ser portada de la Revista, cuando tenía otro estilo de fotografías, y siempre dije que no porque no lo consideré pertinente. Y todavía no lo considero para mí", finalizó Melissa Martínez.