Colombia inició la negociación del salario mínimo para 2027 en medio de propuestas disparejas que oscilan entre recomendaciones técnicas del 8% y peticiones sindicales superiores al 30%, cifras que superan incluso las solicitudes realizadas durante el gobierno de Gustavo Petro.

Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señaló que con una inflación del 6,3% y una productividad del 1%, "el incremento debería estar alrededor de 8%".

El salario mínimo debería ser eso, un salario mínimo. No un precio aspiracional ni un mínimo que dignifique a algunos trabajadores.

¿Es viable un aumento de salario mínimo para 2027 de dos dígitos?

Salazar explicó que “es irresponsable que nosotros sigamos omitiendo que más del 50% de la Colombia trabajadora es informal".

Según el director del observatorio fiscal, en 2013 los trabajadores informales ganaban el 93% del mínimo, mientras que en 2026 esta cifra descendió al 74%, evidenciando que "los informales cada vez ven el mínimo mucho más lejos y aspiracional".

El sindicalismo no está peleando por todos los trabajadores, sino por los trabajadores formales. Los trabajadores formales de las cinco grandes ciudades han logrado más o menos mantener las ganancias relativas al salario mínimo, pero en la ruralidad, en la informalidad, en todas las demás áreas urbanas no logran mantener el nivel de salarios.

¿Cuál es sería el impacto para los empresarios con un aumento del salario mínimo de dos dígitos?

Respecto al impacto en pequeñas empresas, Mauricio Salazar dijo: "Si sube 15% el salario mínimo la pregunta es si esa empresa alcanza a pagar los costos. Si no alcanza le estaríamos hablando de un despido".

Adicionalmente indicó que este año "por la subida del salario mínimo el Presupuesto General de la Nación subió $6 billones".

Ante las propuestas de aumentos del 38% presentadas por centrales obreras, Salazar dijo que "con la dispersión de valores que hay casi que uno apostaría que lo que viene es un decreto", por lo que hizo un llamado tanto los empresarios como los grupos de empleados sindicalizados para que consideren que pertenecemos a un ecosistema laboral en el cual todos estamos conectados.