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Corte Suprema remite por competencia a la Fiscalía denuncia contra Armando Benedetti por el caso Miguel Uribe Turbay

La denuncia señala al exministro del Interior por un posible delito de prevaricato por omisión.

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
08:34 p. m.
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La Corte Suprema de Justicia trasladó a la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra Armando Benedetti, quien se desempeñaba como ministro del Interior para la época del atentado contra el entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025.

El documento, fechado el 27 de octubre de 2026, señala que la denuncia fue presentada por Santiago Suárez Morales y está relacionada con una posible responsabilidad del exfuncionario por presuntas omisiones en las medidas de protección del dirigente político.

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El denunciante sostiene que Benedetti, como líder del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en Análisis de Riesgo (Cerrem), habría tenido responsabilidades relacionadas con la evaluación de riesgos de figuras públicas y el fortalecimiento de sus esquemas de seguridad.

¿De qué delito señalan a Armando Benedetti?

La denuncia está relacionada con el presunto delito de prevaricato por omisión, una conducta que, en términos generales, consiste en dejar de cumplir una obligación legal propia del cargo público, cuando se configuran los elementos exigidos por la ley.

En este caso, el denunciante plantea que el entonces ministro del Interior presuntamente no habría adoptado las medidas necesarias para reforzar la protección de Miguel Uribe Turbay antes del atentado.

La investigación deberá establecer si existía un deber legal concreto a cargo de Benedetti, si hubo una omisión contraria a sus obligaciones y si esa conducta puede tener relevancia penal.

¿Qué papel habría tenido el Cerrem en la protección de Miguel Uribe?

El Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección, conocido como Cerrem, participa en el análisis de situaciones de riesgo y en la recomendación de medidas de protección para personas cuya seguridad puede estar amenazada.

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Según el planteamiento del denunciante, Benedetti, por su papel al frente de ese comité, habría tenido relación con las decisiones orientadas a evaluar y atender el riesgo que enfrentaba Miguel Uribe Turbay.

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