Figura de la Selección Colombia no se guardó nada y reveló de qué equipo grande del FPC es hincha

En una entrevista, la figura de la Selección Colombia respondió de manera directa. Esto fue lo que dijo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
02:59 p. m.
La Selección Colombia se encuentra disputando la última fecha FIFA del año 2025 y hay un jugador que ha causado sensación por el alto rendimiento que ha demostrado.

Se trata de Gustavo Puerta, que actualmente juega en el Racing de Santander de la Segunda División de España y ha recibido la confianza de Néstor Lorenzo.

El volante de primera línea, que fue la gran figura de la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano que se disputó en 2023 en Bogotá, fue titular en el amistoso vs. Nueva Zelanda y se posicionó como una de las grandes figuras.

Gustavo Puerta no solo se destacó en recuperación, sino que también filtrando pases entre líneas, pidiendo el balón con personalidad y anotando un golazo de media distancia al minuto 3.

Por lo tanto, tras ese alto rendimiento, en las redes sociales se revivió un clip en el que Gustavo Puerta había confesado de qué equipo grande del Fútbol Profesional Colombiano es hincha. ¿Cuál fue su respuesta?

Este es el equipo del FPC del que Gustavo Puerta, figura actual de la Selección Colombia, es hincha

En una entrevista del pasado, a Gustavo Puerta le preguntaron que si era hincha de algún equipo del Fútbol Profesional Colombiano y él respondió sin filtros ni titubeos.

"Del Deportivo Cali", enfatizó con mucha seguridad el volante de la Selección Colombia.

El video de esa declaración es el siguiente:

Así ha sido la trayectoria de Gustavo Puerta, actual figura de la Selección Colombia

Gustavo Puerta debutó como profesional en el 2021, en la Segunda División de Colombia y, posteriormente, dio el salto directo a Europa.

Los equipos en los que ha jugado son:

  • Bogotá FC (2021 - 2022).
  • Nuremberg (2023).
  • Bayer Leverkusen (2023 - 2024).
  • Hull City (2024 - 2025).
  • Racing de Santander (2025).

Además, disputó 33 partidos con la Selección Colombia Sub-20, anotó seis goles e hizo ocho asistencias.

 

