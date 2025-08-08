ÚLTIMA HORA: importante ciclista colombiano se retiró de la Vuelta a Burgos 2025

En la mañana de este viernes 8 de agosto de 2025, se conoció que uno de los ciclistas colombianos más emblemáticos no pudo continuar en la Vuelta a Burgos, que se está disputando en España.

Se trata de Nairo Quintana, que sufrió una fuerte caída el pasado 7 de agosto de 2025, en la etapa 3 de la Vuelta a Burgos 2025, y no alcanzó a recuperarse para seguir en competencia.

El pedalista boyacense, que le ha dado múltiples alegrías al país por su rol protagonista en las carreras más importantes del mundo, no estuvo presente en el inicio de la etapa 4 y, por lo tanto, confirmó su retiro en este evento deportivo.

Así fue como el Movistar Team confirmó el retiro de Nairo Quintana de la Vuelta a Burgos 2025

Sobre las 6:00 de la mañana de este 8 de agosto de 2025, el Movistar Team, en donde Nairo Quintana es una de las principales figuras, comenzó a palpitar la etapa 4 de la Vuelta a Burgos y aclaró que el recorrido se desarrollaría entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra.

Además, a los pocos minutos, añadió que el ídolo colombiano no se encontraba en condiciones tras la caída en la etapa 3 y que se había tomado la decisión de que no partiera.

"Tras la caída sufrida ayer, Nairo Quintana no partió en la jornada de hoy. Mejórate, capo", fueron las palabras exactas del Movistar Team en las redes sociales.

Sin embargo, por ahora, el emblemático ciclista colombiano aún no se ha pronunciado acerca de la decisión que se tomó este 8 de agosto de 2025.

En ese sentido, su última aparición sigue estando relacionada con la foto en la que mostró que su espalda quedó notablemente maltratada tras el impasse que tuvo en la etapa 3.

¿Cómo fue la caída que Nairo Quintana tuvo en la Vuelta a Burgos 2025?

El 7 de agosto de 2025, cuando recién se estaba comenzado a disputar la tercera fracción, Nairo Quintana se desestabilizó en los primeros kilómetros, se cayó y quedó herido en su espalda.

RELACIONADO Nairo Quintana confirmó si se retira del ciclismo profesional ante rumores

En medio de esa coyuntura, la carrera fue neutralizada mientras que lograba recuperarse y, finalmente, el pedalista colombiano se puso en pie y continuó hasta cruzar la meta.

No obstante, tras su llegada, se confirmó que las heridas habían sido considerables y se comenzó a hablar del posible retiro que se oficializó este 8 de agosto de 2025.

De esa manera, ahora se espera que tanto Nairo Quintana como el Movistar Team aclaren cuál es su estado de salud para conocer si podrá estar presente en la Vuelta a España 2025, que iniciará el próximo 23 de agosto.