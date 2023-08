Einer Rubio fue protagonista en la sexta etapa de la Vuelta España: hay nuevo líder

El francés Lenny Martinez, de 20 años, se vistió con el maillot rojo de líder de la Vuelta a España, en la cumbre del Pico del Buitre, en Javalambre, al término de la sexta etapa ganada este jueves por Sepp Kuss (Jumbo-Visma), que pasa a ser segundo en la general a ocho segundos.

El corredor del Groupama-FDJ, que formó parte de la escapada del día compuesta por 42 corredores, finalizó en segundo puesto en la etapa, y arrebató el maillot rojo al vigente campeón de la prueba, Remco Evenepoel. El belga llegó a meta a casi tres minutos del nuevo líder galo.

El colombiano Einer Rubio sobresalió en una jornada en la que llegó séptimo, a 1:05 de Kuss.

Martinez terminó la etapa a 26 segundos de Kuss, que llevó a cabo un ataque decisivo para imponerse en solitario en el Pico del Buitre.

Es la primera participación de Lenny Martinez en una de las grandes rondas por etapas y la gran promesa del ciclismo francés supo mantenerse con los favoritos desde el inicio de esta Vuelta, a la espera de asestar el gran golpe para vestirse de líder.

"¡Esto es increíble. La Vuelta es ya un éxito para mí, es la primera vez que tomo una escapada así", explicó tras la meta.

"Es un sueño para cualquier corredor", añadió Martínez con una enorme sonrisa. "Todo el equipo se sacrificó para mí hoy (...) Pensé en ello toda la etapa, me dije que no quería ir y luego terminé yendo. Había un grupo grande, el instinto me dijo que debía ir, pensé en el jersey rojo, ¡y lo he conseguido!", se entusiasmó.

Golpe del Jusmo-Visma

Lenny Martinez estuvo inspirado para triunfar en ese grupo de 42 corredores formado a más de 100 kilómetros de la meta.

El grupo llegó a contar con hasta siete minutos de ventaja sobre el pelotón, antes de que el Soudal Quick-Step, el Movistar y el Ineos-Grenadiers aceleraran. Estos últimos consiguieron ir reduciendo la diferencia, antes de que la subida del Pico de Buitre oficiara de juez de la jornada.

La ascensión final, de 10,9% con 8% de desnivel medio y partes con un 15%, fue muy selectiva.

Evenepoel quedó pronto distanciado, algo que tuvieron en cuenta sus competidores. Primoz Roglic, tres veces vencedor de la Vuelta, atacó a 4 kilómetros de meta y fue seguido por su compañero danés Jonas Vingegaard y el español Enric Mas.

El potente equipo Jumbo-Visma dio así un puñetazo encima de la meta en esta primera etapa de montaña, consiguiendo la victoria de etapa con Sepp Kuss y reduciendo la diferencia de sus líderes respecto a Evenepoel en la clasificación general. Vingegaard está a 5 segundos del belga y Roglic a 11 segundos.

Para Lenny Martinez, lo más duro comienza ahora.

"Ahora tendré que defender bien el jersey, da casi hasta miedo tenerlo, es algo grande", declaró el francés a Eurosport. "No sé todavía cómo funciona, simplemente voy a disfrutar del momento", aseguró.

Clasificación de la 6ª etapa:

1. Sepp Kuss (USA/TJV) los 183,1 km en 4 h 27:29.

(media: 41,1 km/h)

2. Lenny Martinez (FRA/GFC) a 26.

3. Romain Bardet (FRA/DSM) 31.

4. Mikel Landa (ESP/TBV) 46.

5. Marc Soler (ESP/UAD) 46.

6. Wouter Poels (NED/TBV) 1:03.

7. Einer Rubio (COL/MOV) 1:05.

8. Cristian Rodriguez (ESP/ARK) 1:12.

9. Steff Cras (BEL/TEN) 1:12.

10. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/CJR) 1:26.

11. Santiago Buitrago (COL/TBV) 1:32.

12. Lennert Van Eetvelt (BEL/LTD) 1:32.

13. David De la Cruz (ESP/AST) 1:38.

14. Hugh Carthy (GBR/EFE) 1:46.

15. Jonathan Castroviejo (ESP/IGD) 2:15.

16. Juan Pedro López (ESP/LTK) 2:28.

17. Emanuel Buchmann (GER/BOH) 2:33.

18. Primož Roglic (SLO/TJV) 2:52.

19. Jonas Vingegaard (DEN/TJV) 2:52.

20. Juan Ayuso (ESP/UAD) 2:59.

...

21. João Almeida (POR/UAD) 3:06.

22. Cian Uijtdebroeks (BEL/BOH) 3:06.

23. Enric Mas (ESP/MOV) 3:16.

24. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) 3:24.

27. Geraint Thomas (GBR/IGD) 4:17.

52. Egan Bernal (COL/IGD) 12:04.

Clasificación general:

1. Lenny Martinez (FRA/GFC) 21 h 40:35.

2. Sepp Kuss (USA/TJV) a 8.

3. Marc Soler (ESP/UAD) 51.

4. Wouter Poels (NED/TBV) 1:41.

5. Steff Cras (BEL/TEN) 1:48.

6. Mikel Landa (ESP/TBV) 1:58.

7. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/CJR) 2:06.

8. David De la Cruz (ESP/AST) 2:23.

9. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) 2:47.

10. Enric Mas (ESP/MOV) 2:50.

11. Jonas Vingegaard (DEN/TJV) 2:52.

12. Primož Roglic (SLO/TJV) 2:58.

13. Hugh Carthy (GBR/EFE) 3:03.

14. Juan Ayuso (ESP/UAD) 3:06.

15. Cian Uijtdebroeks (BEL/BOH) 3:08.

16. João Almeida (POR/UAD) 3:17.

17. Einer Rubio (COL/MOV) 3:22.

18. Aleksander Vlasov (RUS/BOH) 3:36.

19. Juan Pedro López (ESP/LTK) 3:38.

20. Santiago Buitrago (COL/TBV) 3:58.

...

23. Geraint Thomas (GBR/IGD) 4:57.

25. Romain Bardet (FRA/DSM) 6:00.

42. Egan Bernal (COL/IGD) 18:06.