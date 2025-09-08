CANAL RCN
Deportes

Terrible accidente en la Vuelta a Polonia deja a compañero de Tadej Pogačar en coma

El siniestro se dio el pasado jueves 7 de agosto.

Filippo Baroncini (UAE Emirates)
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
01:08 p. m.
El mundo del ciclismo se ha visto sacudido por una noticia desgarradora. El joven ciclista italiano Filippo Baroncini, miembro del equipo UAE Team Emirates, y compañero del actual campeón del Tour, Tadej Pogačar, se encuentra en coma inducido tras sufrir una caída masiva y devastadora durante la tercera etapa del Tour de Polonia.

El accidente, que conmocionó al pelotón y obligó a la neutralización temporal de la carrera, dejó a Baroncini con múltiples fracturas y un pronóstico que, si bien no es de vida o muerte, genera profunda preocupación en la comunidad ciclista.

El fatal siniestro tuvo lugar a unos 20 kilómetros de la línea de meta, en un tramo que, según algunos corredores, ya había sido recorrido en dos ocasiones durante la misma etapa. Un grupo de seis ciclistas se vio envuelto en una colisión en la que Baroncini, de 24 años, se llevó la peor parte.

Así fue el accidente de Baroncini

El impacto fue de tal magnitud que el corredor quedó tendido e inmóvil al borde de la carretera, una imagen que un compañero de equipo, Jacopo Mosca, describió como "espantosa".

La rápida intervención de los servicios médicos fue crucial, y Baroncini fue trasladado de urgencia a un hospital en Walbrzych, donde se le diagnosticaron varias lesiones graves, incluyendo múltiples fracturas faciales, una fractura en la clavícula y otra en las vértebras cervicales, aunque sin daño neurológico.

"Nuestro ciclista se encuentra en coma inducido. Los médicos lo han sedado profundamente y su estado es estable", anunció Mauro Gianetti, director general del UAE Team Emirates, en Tuttobiciweb.

Aunque los médicos han asegurado que la vida de Filippo no corre peligro, la gravedad de sus lesiones ha motivado la decisión del equipo de trasladarlo a Italia para ser intervenido quirúrgicamente, siendo Milán la opción más probable.

"Filippo llegará a Italia el martes por la noche. En cuanto a la ciudad donde será operado, Milán es la opción más probable", señaló Gianetti.

 

