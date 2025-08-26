¡Hay nuevo líder! Así quedó la clasificación general de la Vuelta España tras la etapa 4

La Vuelta a España 2025 vivió una jornada vibrante en su cuarta etapa, disputada entre Susa (Italia) y Voiron (Francia), con un recorrido de 206,7 km, el más largo de esta edición.

El gran protagonista fue el británico Ben Turner (INEOS Grenadiers), quien de manera sorpresiva se impuso en un emocionante sprint y no pudo contener las lágrimas tras cruzar la meta.

La sorpresa del día no solo estuvo en la victoria de Turner, sino también en el cambio de líder, pues el francés David Gaudu (Groupama-FDJ) desbancó al danés Jonas Vingegaard y se vistió con el maillot rojo, tras consolidar el mejor tiempo acumulado en la clasificación general.

Ben Turner se llevó la etapa 4 en Voiron

Turner, de 25 años, consiguió una victoria inesperada al superar en el embalaje final a velocistas de renombre como Jasper Philipsen, quien llegó segundo.

La etapa, con terreno exigente y paso por los Alpes, se resolvió en un cerrado sprint que mantuvo la tensión hasta los últimos metros, dejando claro que esta edición de la Vuelta promete grandes batallas.

Clasificación general tras la etapa 4

Con el resultado de la jornada, la clasificación general quedó de la siguiente manera:

David Gaudu (Groupama-FDJ) – 15:45:50 Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) – m.t. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) – +0:08 Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – +0:14 Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) – +0:16 Jai Hindley (Red Bull-BORA hansgrohe) – m.t. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) – m.t. Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) – m.t. Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike) – m.t. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) – m.t.

La Vuelta a España sigue abierta y con un nuevo líder, lo que garantiza que las próximas etapas serán decisivas en la pelea por el título.