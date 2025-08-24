Vuelta a España: así quedaron los colombianos en la clasificación general tras la gran etapa 2 de Egan Bernal

Este domingo 24 de agosto se disputó la etapa 2 de la Vuelta a España 2025.

El recorrido, que fue de 159.6 kilómetros en una vía llana que tuvo un final en alto, inició en Alba, pasó por Villanova Mondovi y finalizó en Limone Piemonte, donde hubo un puesto de segunda categoría.

Esta vez, el ganador fue el danés Jonas Vingegaard, con un tiempo exacto de tres horas, cuarenta y siete minutos y catorce segundos. Además, Egan Bernal, el destacado ciclista colombiano, cruzó la meta en el cuarto lugar.

De esa manera, los primeros cinco ciclistas en la etapa 2 de la vuelta a España fueron los siguientes:

Jonas Vingegaard (3h 47' 14''). Giulio Ciccone. David Gaudu. Egan Bernal. Joao Almeida (00' 02'').

Pero, ¿cómo les fue a los otros ciclistas colombianos en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 2

El segundo mejor colombiano en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025 fue Harold Tejada, que terminó en la posición 16.

Mientras tanto, Santiago Buitrago quedó 21, Esteban Chaves 51, Juan Martínez 58, Sergio Higuita 71 y Brandon Rivera 81.

De esa manera, los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 quedaron así:

4. Egan Bernal (10'').

7. Santiago Buitrago (12'').

25. Harold Tejada (12'').

49. Esteban Chaves (59'').

61. Juan Martínez (1'20'').

68. Sergio Higuita (1'20'').

81. Brandon Rivera (1'46'').

¿Cómo será la etapa 3 en la Vuelta a España 2025?

La tercera etapa de la Vuelta a España 2025 se disputará el lunes 25 de agosto de 2025. El recorrido iniciará en San Maurizio Canavese y terminará en Ceres tras 134.6 kilómetros recorridos.

El terreno en el que se llevará a cabo esta etapa será de media montaña y habrá un puerto de segunda categoría en Issiglio y otro de cuarta en la meta.