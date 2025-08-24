CANAL RCN
Deportes

Vuelta a España: así quedaron los colombianos en la clasificación general tras la gran etapa 2 de Egan Bernal

Egan Bernal tuvo un performance destacado en la etapa 2 de la Vuelta a España y quedó muy cerca del podio. Vea cómo está la clasificación general.

Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
04:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este domingo 24 de agosto se disputó la etapa 2 de la Vuelta a España 2025.

El recorrido, que fue de 159.6 kilómetros en una vía llana que tuvo un final en alto, inició en Alba, pasó por Villanova Mondovi y finalizó en Limone Piemonte, donde hubo un puesto de segunda categoría.

La Vuelta a España se ve por RCN: ¿cuándo y a qué hora inicia la carrera?
RELACIONADO

La Vuelta a España se ve por RCN: ¿cuándo y a qué hora inicia la carrera?

Esta vez, el ganador fue el danés Jonas Vingegaard, con un tiempo exacto de tres horas, cuarenta y siete minutos y catorce segundos. Además, Egan Bernal, el destacado ciclista colombiano, cruzó la meta en el cuarto lugar.

De esa manera, los primeros cinco ciclistas en la etapa 2 de la vuelta a España fueron los siguientes:

  1. Jonas Vingegaard (3h 47' 14'').
  2. Giulio Ciccone.
  3. David Gaudu.
  4. Egan Bernal.
  5. Joao Almeida (00' 02'').

Pero, ¿cómo les fue a los otros ciclistas colombianos en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 2

El segundo mejor colombiano en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025 fue Harold Tejada, que terminó en la posición 16.

Mientras tanto, Santiago Buitrago quedó 21, Esteban Chaves 51, Juan Martínez 58, Sergio Higuita 71 y Brandon Rivera 81.

De esa manera, los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 quedaron así:

4. Egan Bernal (10'').

7. Santiago Buitrago (12'').

25. Harold Tejada (12'').

49. Esteban Chaves (59'').

61. Juan Martínez (1'20'').

68. Sergio Higuita (1'20'').

81. Brandon Rivera (1'46'').

¿Cómo será la etapa 3 en la Vuelta a España 2025?

La tercera etapa de la Vuelta a España 2025 se disputará el lunes 25 de agosto de 2025. El recorrido iniciará en San Maurizio Canavese y terminará en Ceres tras 134.6 kilómetros recorridos.

Vuelta a España 2025: así quedaron los colombianos en la etapa 1 y en la clasificación general
RELACIONADO

Vuelta a España 2025: así quedaron los colombianos en la etapa 1 y en la clasificación general

El terreno en el que se llevará a cabo esta etapa será de media montaña y habrá un puerto de segunda categoría en Issiglio y otro de cuarta en la meta.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Hernán Torres reveló cuándo regresa Leonardo Castro y Mackalister Silva a Millonarios

Colombianos en el exterior

¡Orgullo colombiano! David Alonso logró su primera victoria épica en Moto2 en el Gran Premio de Hungría

Millonarios

Las cuentas que hace Millonarios para clasificar a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Otras Noticias

Gustavo Petro

¿Qué tan cierto es el post de Gustavo Petro en la que sugiere que el crecimiento de cultivos de coca ocurrió en el Gobierno Duque?

Sin citar fuentes, el presidente reveló una gráfica en la que aumenta la proyección de incautaciones y destrucción de laboratorios de coca para el 2025.

Artistas

"Lo sabía": Luisa Fernanda W habló nuevamente y amplió las especulaciones sobre su ruptura con Pipe Bueno

La influencer reapareció en su cuenta de Instagram y respondió una pregunta de uno de sus seguidores. ¿Qué dijo exactamente?

Cuidado personal

Los seguros de vida en la economía familiar: beneficios ante imprevistos

Venezuela

¿Qué es la Milicia Bolivariana? Maduro hizo un llamado a los venezolanos para que sean voluntarios

Subsidios

Colombianos tendrían importante subsidio para pagar más de la mitad de la factura de internet