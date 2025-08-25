Egan Bernal y Santiago Buitrago, protagonistas en la etapa 3 de la Vuelta a España: clasificación general

La Vuelta a España 2025 continúa dando espectáculo. Este lunes 25 de agosto se disputó la tercera etapa de la ronda ibérica, un recorrido de media montaña de 134,6 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres, que dejó como ganador al francés David Gaudu, tras imponerse en un emocionante sprint final.

Gaudu se impuso y los colombianos entraron en el top 10

El ciclista del Groupama-FDJ fue el más rápido en los metros decisivos y superó a Mads Pedersen y Jonas Vingegaard, quienes completaron el podio del día.

Por parte de los colombianos, Santiago Buitrago firmó una destacada actuación al llegar en la séptima posición, mientras que Egan Bernal cruzó la meta en la octava casilla, confirmando su buen estado de forma.

Clasificación general tras la etapa 3 de la Vuelta a España

Con este resultado, el danés Jonas Vingegaard se mantiene como líder y vestirá nuevamente el maillot rojo.

El triunfo de Gaudu lo catapultó al segundo puesto en la clasificación general, seguido por Giulio Ciccone. Egan Bernal continúa sólido y ya es cuarto en la general, lo que ilusiona a los aficionados colombianos, mientras que Thomas Pidcock cierra el top 5.

Top 10 de la etapa 3:

David Gaudu Mads Pedersen Jonas Vingegaard Giulio Ciccone Jordan Labrosse Orluis Aular Santiago Buitrago Egan Bernal Bjorn Koerdt Jai Hindley.

clasificación general

1. Jonas Vingegaard (DEN/TVL) 10 h 55:36.

2. David Gaudu (FRA/GFC) a 0.

3. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 8.

4. Egan Bernal (COL/IGD) 14.

5. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 16.

6. Jai Hindley (AUS/RBH) 16.

7. Santiago Buitrago (COL/TBV) 16.

8. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 16.

9. Juan Ayuso (ESP/UAD) 16.

10. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) 16.

11. João Almeida (POR/UAD) 16.

12. Sepp Kuss (USA/TVL) 16.

13. Ben O'Connor (AUS/JAY) 16.

14. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 16.

15. William Lecerf (BEL/SOQ) 16.

16. Marc Soler (ESP/UAD) 16.

17. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 16.

18. Victor Langelotti (MON/IGD) 16.

19. Matthew Riccitello (USA/IPT) 16.

20. Mikel Landa (ESP/SOQ) 16.

La Vuelta a España 2025 apenas comienza, y tanto Bernal como Buitrago ya se consolidan como protagonistas. Los colombianos buscarán seguir escalando posiciones en las próximas etapas, con la mira puesta en llegar a Madrid el 14 de septiembre entre los grandes favoritos.

