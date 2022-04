Campeón por cuarta vez: Barrios celebra en Rusia

Y por cuarto año consecutivo, Wilmar Barrios se coronó campeón en la Liga de Rusia tras el triunfo 3-1 de Zenit ante Lokomotiv Moscú este sábado, haciendo inalcanzable en la tabla y manteniendo su dominio en ese país.

El volante colombiano, que también jugó en algunos partidos como central, fue importante durante esta temporada, jugando 24 de los 27 partidos que llevaron a su equipo a un nuevo trofeo.

“Esta fue la primera vez que comencé a jugar en el centro de la defensa (ante Chelsea por Champions). Por supuesto, en el transcurso de los partidos, a veces paso de la zona de apoyo a la defensa, pero esto fue diferente. El entrenador me habló, dijo que había elegido esa formación para este partido, en el que me ve como el tercer defensor, y me preguntó si estaba listo para jugar allí. Le respondí: ‘Por supuesto, no hay problema’”, dijo Barrios en una entrevista al club.

Números y títulos de Wilmar Barrios

Con este campeonato el colombiano sigue aumentando su legado en Rusia, donde ya acumula siete trofeos, cuatro de ellos por liga, dos por Supercopa y uno más en la Copa.

Durante esta temporada, por liga, disputó 24 partidos (22 como titular), realizando una asistencia y recibiendo tres tarjetas amarillas. Adicionalmente, el jugador no solo estuvo desempeñándose como volante, sino que jugó siete veces como defensor central.

Todo este buen rendimiento se suma a los títulos conseguidos en Tolima (una Copa Colombia) y dos con Boca Juniors (dos ligas).

