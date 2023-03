Wilmar Roldán sobre error en Junior-Santa Fe y un adiós cercano del arbitraje

Wilmar Roldán es uno de los árbitros más importarte del fútbol colombiano, con una amplia trayectoria a nivel nacional e internacional. Sin embargo, en el encuentro de la novena jornada entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, el colegial olvidó sus tarjetas para este duelo.

Días después de lo ocurrido y en entrevista con Win Sports, Wilmar Roldán dio la razón por la cual no contó con sus tarjetas para el encuentro de la Liga BetPlay 2023-I y además, en su partido 400 como árbitro.

"Recibimos comunicación de Dimayor sobre los uniformes, que originalmente eran blanco y rojo y gris, pero ya cuando íbamos para formarnos con el túnel salió sorpresivamente Santa Fe de negro, entonces el comisario dijo 'vamos a cambiarnos rápido' y yo me cambié como pude, a última hora me puse la camiseta amarilla que tenía en el maletín y en ese afán las tarjetas quedaron en la camisa original. Nunca en la vida me había pasado", y agregó que al final: "Fue anecdótico, gracias a Dios el asistente las tenía en la mano, ojalá todo se solucionara tan rápido".

Wilmar Roldán sobre su retiro del arbitraje

En otras declaraciones, el experimentado arbitro se animó a hablar sobre su retiro y aseguró que “el final está cerca”.

"Yo amo lo que hago, soy apasionado por el arbitraje. Creo que el final está cerca, todo tiene un comienzo y un final; trataré de disfrutar estos momentos que me pueda dejar el arbitraje e iré paso a paso. Cuando llegue mi retiro puedo ir a seguir enseñando porque soy docente titulado"

Wilmar Roldán y sus inicios en el arbitraje

La carrera de Roldán en el arbitraje se dio en la temporada 2008/09, donde en su amplia experiencia ha hecho parte de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Eliminatorias Sudamericanas, Copa Confederaciones y Copa del Mundo, entre otros.

