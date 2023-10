Wilson Morelo lamentó la crisis de Santa Fe: "Me duele ver al equipo, no encuentra el rumbo"

El sábado pasado, Independiente Santa Fe sufrió una de las peores humillaciones en su historia, al ser goleado 0-5 por Águilas Doradas en El Campín. Los dirigidos por Hubert Bodhert fueron aplastados por el conjunto de Rionegro, el cual se afianzó en el liderato de la Liga Colombiana 2023-II. Wilson Morelo, ídolo cardenal, fue el encargado de anotar el quinto gol en el 'coloso de la 57'.

Morelo, quien salió por la 'puerta de atrás' de Santa Fe, no se guardó nada en su celebración y gritó la anotación a rabiar. El experimentado delantero oriundo de Montería le dejó un recado a Hubert Bodhert, quien lo habría apartado de sus planes en el 'cardenal'.

El campeón de la Copa Sudamericana 2015 asistió a la rueda de prensa posterior al partido, en compañía de César Farías. 'La Fiera' lamentó el complicado momento deportivo que atraviesa la institución 'albirroja'.

Wilson Morelo, afectado por la crisis de Santa Fe

"Ustedes saben esta historia, que es de amor, que soy hincha de esta institución que me ha dado mucho y a la hinchada de Santa Fe decirle gracias porque el cariño siempre me lo demuestra. Hoy lastimosamente me tocó estar acá y marcarle el equipo del cual soy hincha, pero esto es profesionalismo", empezó diciendo el atacante con pasado en Colón y Monterrey.

"Me duele ver a Santa Fe como está"

"Hoy (sábado) estoy en un equipo que está haciendo las cosas bien, un equipo serio, ojalá Dios me dé la oportunidad de hacer historia con esta institución y me duele ver al equipo como está. Me duele ver al equipo que no encuentra el rumbo, pero es fútbol, ojalá se puedan levantar lo más rápido posible, esa garra y el fútbol que ha caracterizado al equipo", concluyó.