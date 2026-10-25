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¡Atención amantes del fútbol argentino! Win Sports confirmó la integración de TyC Sports a su plataforma móvil

Los suscriptores podrán disfrutar de la programación del canal argentino a partir del lunes 26 de octubre.

Foto: Win Sports | TyC Sports

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
07:58 p. m.
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Buenas noticias para los amantes del fútbol argentino en Colombia: Win Sports anunció oficialmente que agregará el canal argentino TyC Sports a la programación de la plataforma Win Play; aunque días atrás, cuando el canal anunció la integración de los canales de DSports a su plataforma, habían dado un avance de esta unión, este 25 de octubre se hizo oficial a través de un comunicado emitido por el canal.

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Desde el lunes 26 de octubre, los usuarios de Win Play podrán disfrutar de la programación del canal argentino que combina partidos de las diferentes categorías profesionales, programas de análisis e información y entretenimiento.

Fútbol argentino disponible en Win Play

La Copa Argentina, que combina a clubes de todas las categorías del fútbol argentino, más la Liga Profesional de Fútbol, serán los dos torneos más importantes que los suscriptores podrán disfrutar.

En la edición 2026 de la Copa Argentina, Boca Juniors, Banfield, Platense y Atlético Tucumán son los equipos que quedan con vida; el miércoles 28 de octubre se definirá al primer finalista en el juego A. Tucumán vs. Platense y el 14 de noviembre Boca y Banfield disputarán la otra semifinal.

En la primera división, la fase regular ya entró en su recta final y solo restan dos fechas para conocer a los 16 clasificados; a partir de octavos de final, se disputarán partidos de eliminación directa y se podrán presenciar duelos entre algunos de los equipos más grandes de Argentina.

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Win Sports amplía su oferta internacional

"Nos emociona mucho seguir dando pasos que nos permitan sorprender a nuestros usuarios", señaló Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports, y de este modo, el canal sigue sumando más opciones a su oferta de deportes y fútbol internacional.

En este momento, los suscriptores a Win + y Win Play pueden disfrutar de una gran variedad de torneos internacionales en los que se destacan la Liga de España, Copa del Rey, Copa Italia, Copa de Francia, Copa y Primera División de Portugal, Brasileirao, entre otras competiciones deportivas.

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