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Mientras Boca Juniors celebraba, Álvaro Montero estaba pendiente de Millonarios: esto contó

Álvaro Montero sorprendió con una emotiva confesión sobre Millonarios y reveló qué hizo mientras Boca Juniors celebraba su clasificación a la final.

Álvaro Montero
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 24 de 2026
02:56 p. m.
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Álvaro Montero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con Boca Juniors, equipo que acaba de clasificarse a la final de la Copa Sudamericana 2026, que se jugará en Barranquilla.

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Sin embargo, una confesión del arquero colombiano dejó en evidencia que, pese a estar lejos de Bogotá, su cariño por Millonarios permanece intacto.

El guardameta guajiro reveló que, mientras sus compañeros celebraban la clasificación internacional, él estaba pendiente de lo que ocurría con el conjunto Embajador.

Álvaro Montero reveló cómo siguió el partido de Millonarios

Durante una entrevista con ESPN, Montero recordó lo sucedido el pasado 20 de octubre, cuando Boca Juniors derrotó 3-1 a Vasco da Gama en Brasil.

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Aquella noche, Millonarios también disputaba un compromiso ante Once Caldas en el estadio El Campín.

“Cuando jugamos ahorita contra Vasco, estábamos jugando nosotros y jugaba Millonarios, y se acabó el partido, estaba todo el mundo celebrando y yo puse el partido (Once Caldas), faltaban como 15 minutos, me puse a ver el resultado, le empatan al final en penalti”, relató.

El encuentro terminó 1-1, luego de que Dayro Moreno marcara de penalti en los últimos minutos y evitara la victoria del equipo bogotano.

El emotivo mensaje de Álvaro Montero a Millonarios

El arquero también recordó los momentos que vivió defendiendo la camiseta azul y destacó el respaldo que recibió de los aficionados.

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“Millonarios se metió en mi corazón, en el de mi familia, de todo mi entorno, porque se dieron momentos muy bonitos ahí, se hicieron muchas amistades, ganamos cosas. Tienen una hinchada que es una locura”, expresó.

Además, aseguró que continúa siguiendo los compromisos del club y que conserva una relación especial con su hinchada.

“Tengo más afinidad en este momento por Millonarios, viví muchas cosas allá, me trataron muy bien y la hinchada me respetó muchísimo, entendí el sentimiento de ellos e intente transmitirlo dentro de la cancha”, concluyó.

Ahora, Montero se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, mientras mantiene vivo su vínculo con Millonarios.

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