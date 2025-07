"Ya tiene luz verde": revelan detalles sobre el futuro de 'Juanfer' Quintero

Juan Fernando Quintero sigue siendo el protagonista de la 'novela' del mercado de fichajes en el fútbol colombiano. El volante de la Selección Colombia tiene contrato con América de Cali, pero ha manifestado que le incumplieron económicamente hablando y por esta razón quiere terminar anticipadamente su vínculo con el club.

Las directivas de América de Cali tienen clara su postura y es que no habría forma de mantener a Quintero en su nómina, pero que pagaron la totalidad de su pase a Racing de Avellaneda, incluyendo el traspaso de Duván Vergara en la negociación, por lo que no tienen intención de dejarlo ir sin que exista una compensación de por medio.

Mientras se resuelve la situación con 'La Mechita', Quintero ya tendría todo adelantado en cuanto a los términos personales con su nuevo club. Medios argentinos señalan que está todo encaminado para que se vincule nuevamente a River Plate para su tercer ciclo con esta institución.

De acuerdo a lo informado por el periodista César Luis Merlo, el técnico Marcelo Gallardo ya "dio luz verde" para la vinculación del volante de 32 años. "A la espera de destrabar su salida de América de Cali, el futbolista ya tiene una propuesta de contrato por 18 meses", informó el experto en el mercado de pases.

En diálogo con 'Desnúdate con Eva', Quintero señaló que en las negociaciones para su llegada al América había un tercero, quien además de querer tenerlo en la nómina, buscaba comprar al equipo, pero que esto no quedó firmado, por lo que se habrían presentado incumplimientos.

Cuando el equipo lo iba a comprar alguien, un fondo, y dentro de todo no se pudo llegar a la negociación. El fondo estaba con el América y negociaron conmigo, pero no se hicieron los papeles, no se qué pasó y el club no me pudo pagar dentro de estos 6 meses, solo algo muy básico.