Esta fue la reacción de Juan Fernando Quintero tras la muerte de Yeison Jiménez: recordó un momento especial

La música popular y todo Colombia se encuentran devastados tras la muerte de Yeison Jiménez, el cantante de 34 años.

El intérprete de 'El mejor' perdió la vida tras un accidente aéreo que se presentó en la vereda Romita, en el sector entre Paipa y Duitama.

Además, junto a él también fallecieron otras cinco personas que fueron identificadas como el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Yeison Jiménez se caracterizó por ser un artista perseverante, pero también una persona con una calidad humana especial. Por lo tanto, dejó una huella en cada uno de sus amigos y entre ellos se encuentra Juan Fernando Quintero, que escribió un sentido mensaje de luto tras lo ocurrido.

Esta fue el mensaje de Juan Fernando Quintero tras la muerte de Yeison Jiménez

En su cuenta de Instagram, Juan Fernando Quintero compartió un video de un concierto en el que coincidió con Yeison Jiménez, Nelson Velásquez y Jorge Celedón.

En la grabación se observó que el futbolista tuvo una charla cordial con los artistas, se tomó fotos y se abrazó con ellos.

"Descansa en paz, amigo", fueron las palabras de último adiós redactadas por 'Juanfer'.

El Once Caldas también lamentó la muerte de Yeison Jiménez

Además de Juan Fernando Quintero, Once Caldas se pronunció tras la muerte del cantante y le envió un mensaje de condolencias a sus seres queridos.

"Desde Once Caldas S.A. lamentamos profundamente el fallecimiento de Yeison Jiménez, orgulloso hijo de Caldas, cuya música, carisma y amor por nuestra tierra dejaron una huella imborrable en millones de personas. Acompañamos a su familia, amigos y seguidores en este momento de dolor. Paz en su tumba", señalaron.