Hay preocupación por la salud de un reconocido artista vallenato: se descompensó de manera inesperada

¿Cuál ha sido su evolución? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Estos son los detalles completos.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
07:55 a. m.
Los últimos días han sido bastante difíciles para Iván Zuleta, el reconocido acordeonero que no solo fue considerado el Rey Vallenato 2025, sino que trabajó junto a Diomedes Díaz, Poncho Zuleta, Churo Díaz e Iván Villazón.

El lunes 9 de marzo, en un comunicado del colegio Gimnasio del Norte, se confirmó la muerte de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, su sobrina que tan solo tenía 15 años.

De acuerdo con lo que se ha conocido, la menor fue encontrada inconsciente en su cama y llegó sin signos vitales a la entidad hospitalaria a la que fue trasladada.

La primera hipótesis que se ha manejado es que pudo haber broncoaspirado, aunque las autoridades continúan adelantando la respectiva investigación.

En medio de esa dolorosa realidad, el acordeonero Iván Zuleta asistió a las exequias de la menor y sufrió una descompensación que generó preocupación y requirió atención inmediata.

¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Cuál es su estado de salud?

Este fue el problema de salud que tuvo Iván Zuleta, el reconocido artista vallenato, tras la muerte de su sobrina

Luego del último adiós de Daniela Zuleta, su sobrina, Iván Zuleta comenzó a sentirse mal e, incluso, perdió la conciencia por algunos instantes.

Fue así como tuvo que ser trasladado a su casa para que lo revisara un profesional que logró estabilizarlo al poco tiempo.

De esa manera, debido a que Iván Zuleta recuperó la conciencia y comenzó a presentar buenos signos vitales, no tuvo que ser trasladado a ningún centro hospitalario.

Además, de acuerdo con el profesional que lo atendió, la descompensación se habría generado por el calor que estaba haciendo y el estrés y la tensión del luto.

¿Cuál es el estado de salud de Iván Zuleta, el artista vallenato, actualmente?

Tras el percance de salud que generó preocupación, Iván Zuleta se continúa recuperando sin problemas en su casa.

Asimismo, su círculo cercano está muy pendiente de él para monitorear su avance y llevarlo a que le practiquen exámenes médicos en caso de que sea necesario.

 

 

 

