CANAL RCN
Colombia

Luis Carlos Reyes es la fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano

Este viernes 13 de marzo, Lizcano anunció al exministro y exdirector de la Dian como su fórmula vicepresidencial.

Luis Carlos Reyes y Mauricio Lizcano.
Luis Carlos Reyes y Mauricio Lizcano.

Noticias RCN

marzo 13 de 2026
09:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 13 de marzo se vence el plazo para que los candidatos a la Presidencia anuncien a sus fórmulas. Una de las que faltaba era la de Mauricio Lizcano y su elección fue Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dian.

Claudia López anuncia a Leonardo Huerta como su fórmula vicepresidencial e inscribe su candidatura
RELACIONADO

Claudia López anuncia a Leonardo Huerta como su fórmula vicepresidencial e inscribe su candidatura

Después de las elecciones del 8 de marzo, comenzó a moverse el tablero electoral de cara al 31 de mayo, la primera vuelta para las elecciones presidenciales. Los primeros candidatos que dieron a conocer sus fórmulas fueron Iván Cepeda con Aída Quilcué, Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo, Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo y Claudia López con Leonardo Huerta.

Los últimos detalles para las elecciones

Los otros candidatos que anunciaron a sus parejas para el tarjetón fueron: Sergio Fajardo con Edna Bonilla, Luis Gilberto Murillo con Luz María Zapata y Roy Barreras con Martha Lucía Zamora. Hubo candidatos que se bajaron de la carrera y anunciaron su apoyo a Valencia, como lo son Daniel Palacios y Felipe Córdoba.

Lizcano, quien hizo parte del Gobierno Petro como ministro de las TIC, es abogado de la Universidad del Rosario y cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. También tiene estudios en política pública de Harvard y máster en administración de empresas del Massachusetts Institute of Technology.

La dupla Lizcano - Reyes

Hace más de dos décadas ha estado en cargos públicos. Previa a su llegada a MinTIC, fue director del Dapre, representante a la Cámara y senador.

Iván Cepeda y Aida Quilcué se inscriben formalmente ante la Registraduría de cara a las elecciones presidenciales
RELACIONADO

Iván Cepeda y Aida Quilcué se inscriben formalmente ante la Registraduría de cara a las elecciones presidenciales

Por su parte, Reyes también estuvo en el Gobierno Petro. Primero como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) y luego como ministro de Comercio. Es economista e historiador de la Universidad de Florida y cuenta con doctorado de la Universidad Estatal de Michigan.

Antes del sector público, tuvo un paso por la academia e investigación. Muestra de ello es que llegó a ser economista de la Comisión Federal de Comunicaciones, profesor de la Grand Valley State University y docente en la Pontificia Universidad Javeriana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Soacha

VIDEO | “¡Vamos por ustedes!”: sicarios se están grabando mientras disparan a buses intermunicipales en Soacha

Bogotá

Mamás denuncian que profesor sería abusador de menores en un colegio de Bogotá

Elecciones presidenciales 2026

Claudia López anuncia a Leonardo Huerta como su fórmula vicepresidencial e inscribe su candidatura

Otras Noticias

Dólar

Importante CAÍDA en el precio del dólar hoy viernes 13 de marzo de 2026: así se cotizó en Colombia

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 13 de marzo de 2026.

Cuba

Cuba anuncia diálogos con Estados Unidos: ¿Se calma la tensión con la administración Trump?

Las medidas de Estados Unidos sobre Venezuela han repercutido en la isla, principalmente en el servicio de energía.

Artistas

Hay preocupación por la salud de un reconocido artista vallenato: se descompensó de manera inesperada

Luis Díaz

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: fecha, hora y canal para ver a Luis Díaz EN VIVO

EPS

Día Mundial del Riñón: más de 1,5 millones de casos en Colombia