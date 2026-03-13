Luis Carlos Reyes es la fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano

Este viernes 13 de marzo se vence el plazo para que los candidatos a la Presidencia anuncien a sus fórmulas. Una de las que faltaba era la de Mauricio Lizcano y su elección fue Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dian.

Después de las elecciones del 8 de marzo, comenzó a moverse el tablero electoral de cara al 31 de mayo, la primera vuelta para las elecciones presidenciales. Los primeros candidatos que dieron a conocer sus fórmulas fueron Iván Cepeda con Aída Quilcué, Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo, Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo y Claudia López con Leonardo Huerta.

Los últimos detalles para las elecciones

Los otros candidatos que anunciaron a sus parejas para el tarjetón fueron: Sergio Fajardo con Edna Bonilla, Luis Gilberto Murillo con Luz María Zapata y Roy Barreras con Martha Lucía Zamora. Hubo candidatos que se bajaron de la carrera y anunciaron su apoyo a Valencia, como lo son Daniel Palacios y Felipe Córdoba.

Lizcano, quien hizo parte del Gobierno Petro como ministro de las TIC, es abogado de la Universidad del Rosario y cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. También tiene estudios en política pública de Harvard y máster en administración de empresas del Massachusetts Institute of Technology.

La dupla Lizcano - Reyes

Hace más de dos décadas ha estado en cargos públicos. Previa a su llegada a MinTIC, fue director del Dapre, representante a la Cámara y senador.

Por su parte, Reyes también estuvo en el Gobierno Petro. Primero como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) y luego como ministro de Comercio. Es economista e historiador de la Universidad de Florida y cuenta con doctorado de la Universidad Estatal de Michigan.

Antes del sector público, tuvo un paso por la academia e investigación. Muestra de ello es que llegó a ser economista de la Comisión Federal de Comunicaciones, profesor de la Grand Valley State University y docente en la Pontificia Universidad Javeriana.