¡Todo está definido! Este es el camino de la Selección Colombia para soñar con el título del Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 empató con Nigeria en la última fecha de la fase de grupos del Mundial y quedó en la primera posición del grupo F.

Kéner González adelantó a la 'tricolor' al minuto 51, pero, en la recta final del partido, Daniel Bameyi decretó el 1-1 definitivo tras un cobro de penalti.

Con ese resultado y el empate a un gol entre Arabia y Noruega, a la Selección Colombia le corresponde enfrentar a Sudáfrica en los octavos de final.

Ese partido será el próximo miércoles 8 de octubre de 2025, a las 2:30 de la tarde, con transmisión del Canal RCN a través de su pantalla principal, de la App y de Youtube.

Además, ya quedaron definidos los rivales con los que tendría que cruzarse la Selección Colombia para cumplir el sueño de ser campeona del Mundial Sub-20. ¿Cuáles son?

Este es el fixture de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 desde la fase de octavos de final

En caso de que Colombia supere los octavos de final vs. Sudáfrica, tendría que enfrentar en los cuartos de final al ganador entre Ucrania y España. Además, ese partido sería el sábado 11 de octubre de 2025.

Posteriormente, en caso de que le gane a Ucrania o a España, le correspondería cruzarse con el equipo que avance a las semifinales entre Chile, México, Argentina y Nigeria.

Según el calendario, ambas semifinales están programadas para el miércoles 15 de octubre de 2025, mientras que la final será el 19 de octubre.

Y, si la Selección Colombia logra avanzar a ese partido definitivo del Mundial Sub-20, tendría que enfrentarse con el equipo que logre llegar a la misma instancia entre Francia, Japón, Noruega, Paraguay, Corea del Sur, Marruecos, Italia o Estados Unidos.

¿Qué resultados ha tenido la Selección Colombia en el Mundial Sub-20?

La Selección Colombia le ganó en el debut a Arabia Saudita, con un gol de Óscar Perea al minuto 64.

Después, en la segunda fecha, se enfrentó a Noruega y, a pesar de que generó múltiples ocasiones de gol, no pasó del 0-0.

Y, en la última fecha, empató 1-1 con Nigeria luego de que al rival le pitaron un penal agónico por una mano en el área.