Yerry Mina erró de manera insólita un penal y en la jugada siguiente su equipo sufrió el empate

Yerry Mina vivió un partido lleno de contrastes este sábado 16 de agosto durante el encuentro entre Cagliari y Virtus Entella por la primera ronda de la Copa Italia. El defensor colombiano tuvo la oportunidad de sellar la clasificación en tiempo regular, pero desperdició un penalti que pudo significar el 2-0 y terminó complicando a su equipo en los últimos minutos.

El compromiso parecía controlado para el conjunto local, que ganaba 1-0 y dominaba las acciones. Sin embargo, al minuto 85, Mina tomó la responsabilidad del cobro desde los doce pasos y su remate salió muy por encima del arco, pasando lejos de la portería rival. Lo que pudo ser la tranquilidad definitiva para Cagliari se transformó en sufrimiento.

Del error al empate inesperado

Tras el fallo, Virtus Entella aprovechó la jugada inmediata para empatar el encuentro. El arquero visitante sacó en largo y en cuestión de segundos la pelota terminó en la red contraria, dejando el marcador 1-1 y sorprendiendo a los aficionados presentes. La anotación obligó a que el compromiso se definiera desde el punto penal, añadiendo dramatismo a una tarde que pudo haber sido sencilla para el club de Serie A.

El error de Mina no pasó desapercibido, pero sus compañeros lo respaldaron y mantuvieron la calma de cara a la tanda definitiva.

Cagliari se impone en los penales y sigue en carrera

En la definición desde los doce pasos, Cagliari se impuso 6-5 y selló su clasificación a la siguiente fase de la Copa Italia. Para fortuna de Mina, su fallo en tiempo regular no terminó costándole la eliminación al equipo, que ahora deberá corregir detalles para afrontar compromisos más exigentes.

Aunque la noche no fue la mejor para el defensor colombiano, el resultado final alivió la tensión y le dio al club sardo el impulso necesario para seguir avanzando en el torneo copero.