Yerry Mina quedó 'al desnudo' en la Serie A: la voto es viral del duelo vs. Napoli

El defensor central Yerry Mina volvió a ser noticia en el fútbol internacional, aunque esta vez no por su rendimiento deportivo, sino por una curiosa acción que se hizo viral en redes sociales. Durante el partido entre Napoli y Cagliari por la segunda jornada de la Serie A, el jugador colombiano quedó al descubierto en un forcejeo con un rival.

El incidente que desató la viralidad en redes sociales

En el estadio Diego Armando Maradona, Cagliari cayó 1-0 frente a Napoli con un gol en tiempo de adición. Sin embargo, más allá del resultado, la atención se centró en la imagen de Yerry Mina desnudo parcialmente tras un forcejeo en defensa. En la jugada, un delantero napolitano sujetó la indumentaria del colombiano, lo que provocó que su pantaloneta bajara y dejara a la vista sus glúteos.

Las fotografías rápidamente circularon en plataformas como X, donde los internautas no tardaron en compartir la escena con comentarios y bromas. El hecho convirtió al zaguero en tendencia, sumando un episodio inesperado a su paso por el fútbol italiano.

Contexto del partido y reacción de la afición

El encuentro fue disputado hasta el último minuto, con un Cagliari que resistió durante gran parte del compromiso, pero que terminó cediendo ante el empuje del Napoli. La jugada que dejó expuesto a Mina fue catalogada por muchos como un “gaje del oficio”, aunque no pasó desapercibida por la curiosidad que generó.

Más allá de la anécdota, los seguidores colombianos resaltaron que Mina completó los 90 minutos de juego, consolidándose como titular en la zaga del club italiano. No obstante, la derrota dejó al equipo de Cerdeña en la decimoquinta posición de la clasificación con apenas un punto.

Yerry Mina se une a la Selección Colombia

El defensor de 30 años ya prepara maletas para unirse a la Selección Colombia, que disputará dos partidos clave en las Eliminatorias Sudamericanas. El combinado tricolor enfrentará a Bolivia en Barranquilla el 4 de septiembre y a Venezuela en Maturín el 9 del mismo mes.

La concentración de Mina con la Selección llega en un momento importante, pues se espera que aporte su experiencia y liderazgo en la línea defensiva. La anécdota vivida en Italia quedará como una curiosidad en su carrera, mientras la atención se traslada al objetivo de clasificar al próximo Mundial.