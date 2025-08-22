Yerry Mina y el duro trato que recibió durante su paso por el Barcelona: "No me dirigió la palabra 7 meses"

Yerry Mina fue el primer jugador colombiano en la historia que vistió la camiseta del FC Barcelona. El defensor central llegó a este club tras su gran rendimiento en Palmeiras y la Selección Colombia, pero solamente pudo quedarse un semestre antes de ser transferido nuevamente.

El colombiano llegó en el mercado de invierno, jugó algunos partidos que ayudaron al club a ganar La Liga y Copa del Rey, pero luego de su actuación en el Mundial de Rusia 2018, Everton pagó 35 millones de euros por él, terminando así un corto, pero fructífero paso por España.

Yerry Mina contó cómo fue su experiencia en el Barça

El actual jugador del Cagliari habló con 'La Gazzetta dello Sport' en Itali, donde aseguró que su paso por este club fue muy difícil para él, pues durante los 7 meses que estuvo vistiendo la camiseta 'blaugrana', el técnico Ernesto Valverde no le dirigía la palabra.

Yo quería ir al Barcelona. Llegué y (Ernesto) Valverde solo me habló el primer día. Durante siete meses no me dirigió la palabra. A pesar de ganar la Liga y la Copa, jugué muy poco.

Sobre su trato con Lionel Messi, indicó. "Él siempre quiso ganar. Debemos seguir su ejemplo". Adicionalmente, contó que su experiencia fue difícil por una lesión que sufrió en medio de un entrenamiento por una falta del croata Iván Rakitic.

Yerry Mina y la llamada con José Mourinho

En la misma entrevista, Mina comentó que antes de ir al Everton, tuvo la opción de jugar en Manchester United con José Mourinho, pero necesitaba recuperarse de una lesión y por esta razón tuvo que desestimar la oferta del DT portugués.

"Quería irme del Barcelona aunque la afición me adoraba, pero quería jugar. Mourinho, que estaba en el Manchester United, me llamó. Me dijo: 'Si estás bien, jugarás', pero tenía que recuperarme. Marco Silva me convenció para ir al Everton. Fueron cinco años fantásticos, contaba con Ancelotti, un gran jugador. Empezamos bien, pero luego cinco de nosotros nos lesionamos", indicó.