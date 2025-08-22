Sin entrenador: ¿quién dirigirá a Millonarios este sábado contra Junior?

La crisis deportiva de Millonarios sumó un nuevo capítulo con la salida de David González, decisión que dejó al equipo sin entrenador a pocas horas de enfrentar un reto mayúsculo: medirse a Junior de Barranquilla, líder del torneo, este sábado 23 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

El conjunto capitalino, último en la tabla, atraviesa uno de sus momentos más difíciles de los últimos años y la hinchada se pregunta no solo quién asumirá el cargo definitivamente, sino también quién comandará el plantel en este crucial compromiso.

RELACIONADO Revelaron detalles del contrato de Hernán Torres con Millonarios y su llegada a Bogotá

Carlos Giraldo asumirá el reto de manera interina

La dirigencia albiazul optó por una solución interna ante la imposibilidad de cerrar de inmediato un nuevo técnico. El encargado de dirigir este sábado será Carlos Giraldo, exjugador profesional y asistente que venía acompañando el proceso de González. Giraldo conoce la plantilla, la idea de juego y los movimientos del equipo, lo que le permitirá afrontar el encuentro sin improvisaciones pese a la turbulencia actual.

El partido comenzará a las 8:30 p.m. (hora colombiana) y será una verdadera prueba de carácter para Millonarios. Junior llega fortalecido, con una campaña sólida que lo mantiene en la cima, mientras que los azules intentarán aprovechar el respaldo de su hinchada para reaccionar y recuperar la confianza perdida.

Hernán Torres, principal candidato para asumir el banquillo

Mientras Giraldo toma el mando temporal, los directivos aceleran las gestiones para anunciar al nuevo estratega. El nombre que más suena es el de Hernán Torres, técnico de experiencia y pasado exitoso en el club, quien podría regresar para intentar enderezar el rumbo del equipo en las próximas jornadas.

RELACIONADO Protesta de hinchas de Millonarios le da la vuelta al mundo

La decisión final podría conocerse en cuestión de horas, pero por ahora el reto inmediato está claro: Millonarios necesita un triunfo urgente para cortar la mala racha y darle un respiro a su golpeada hinchada.