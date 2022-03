¡Solo golazos! Yimmi Chará se lució con otra chilena en la MLS

En el estadio Banc of California, LAFC y Portland Timbers sellaron un empate a 1 en el duelo por la semana 2 de MLS 2022 Con gol de Yimmi Chará comenzó ganando la visita a mediados del primer tiempo, sin embargo a los 92 minutos del segundo tiempo Mamadou Fall logró el empate para el local.

Mire acá: ¡Habló una leyenda! John Terry no se resistió y le echó flores a Luis Díaz

Scoring regular goals is too boring for Yimmi Chara. pic.twitter.com/dioSbhjKhp