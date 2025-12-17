Desde el Gobierno Nacional dan pistas sobre el aumento del salario mínimo: "Debe estar en dos dígitos"

El proceso para definir el salario mínimo en Colombia para 2026 continúa abierto luego de que Gobierno, empresarios y sindicatos no lograran un acuerdo dentro de los plazos iniciales establecidos por la ley. La falta de concertación mantiene en expectativa tanto a trabajadores como a empleadores.

Según la normativa vigente, existía plazo hasta el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo tripartito. Al no concretarse, el Gobierno cuenta ahora con plazo adicional hasta el 30 de diciembre para fijar el aumento mediante decreto. En este contexto, las conversaciones siguen avanzando mientras se analizan los distintos puntos aún en discusión en la mesa de negociación.

Las declaraciones de Armando Benedetti que anticipan un incremento importante

El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a pronunciarse sobre el posible aumento que el Gobierno Nacional va a definir, recordando que hace algunas semanas se generó polémica a su alrededor tras manifestar que Gustavo Petro dejaría un mínimo de $1.800.000, esto sumando auxilio de transporte y recargos.

Sobre la decisión que se tomará en los próximos días, comentó. "El salario mínimo debe estar en dos dígitos", dijo el ministro, asegurando que el aumento podría superar el 11% se que se venía anticipando recientemente: "puede ser más, yo creo que sí", añadió.

Armando Benedetti y la sorpresa por el salario mínimo

En diálogo con La FM de RCN Radio, Benedetti fue consultado sobre estos detalles finales para el decreto que definirá el aumento. "Es posible que se lleve una sorpresa porque es posible que sea un poco más alto de esa predicción que hice".

Eso sí, Benedetti no quiso dar mayores detalles, dejando claro que son proyecciones personales y que todavía falta bastante para que el tema sea definitivo. "No me haga decir más porque entonces ustedes titulan y me llaman los otros ministros a reclamarme".