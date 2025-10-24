CANAL RCN
Deportes

Yimmi Chará marcó un insólito autogol vs. América de Cali: de cabeza midiendo 1.68

El capitán de Junior de Barranquilla rompió el empate en el duelo ante América de Cali en Palmira.

Yimmi Chará
FOTO: Junior

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
09:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Junior de Barranquilla cumplía con un serio partido en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, donde se enfrentaban al América de Cali en el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay. Con el empate, el equipo se ponía como líder en solitario del campeonato.

Feo gesto de Teófilo Gutiérrez previo al viaje de Junior a Cali: ¿Fue dirigido hacia la prensa?
RELACIONADO

Feo gesto de Teófilo Gutiérrez previo al viaje de Junior a Cali: ¿Fue dirigido hacia la prensa?

Sin embargo, hubo fuego amigo en el área del equipo barranquillero y América tomó la ventaja, con la ayuda de un jugador visitante. Yimmi Chará, el más pequeño de la nómina, superó a todos por arriba y puso el 1-0 en el marcador.

Así fue el autogol de Yimmi Chará

Chará se ubicó en el primer palo para defender un tiro de esquina. El cobro fue del único jugador más pequeño que él en el terreno de juego, Cristian Barrios, quien mandó un cobro cerrado ante la multitudinaria presencia de jugadores en el área.

El futbolista caleño saltó por encima de todos y metió un gran cabezazo, que sería perfecto si fuese jugador en ataque. Sin embargo, su intento por despejar terminó venciendo a su propio portero, marcando un insólito autogol.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia Femenina

Colombia pisó fuerte y goleó a Perú en su debut de la Liga de Naciones: vea los goles

Ciclismo

Dolor en el ciclismo mundial: falleció corredor tras estar varias semanas en coma

Selección de Ecuador

Ecuador goleó 4-0 a Bolivia en el inicio de la Liga de Naciones: vea el resumen y goles

Otras Noticias

Miguel Uribe

Revelan la identidad del octavo implicado en el magnicidio de Miguel Uribe: ¿Qué rol habría tenido?

Esta persona, quien está privada de la libertad, habría hablado con ‘Tianz’, el joven que accionó el arma.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de octubre de 2025

¿Será que obtuvo el dinero extra que esperaba en el sorteo del Super Astro Luna de este 24 de octubre? Descubra el resultado exacto.

Nicolás Maduro

"Se están inventando una guerra": Maduro respondió al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Gustavo Petro

Vidente hizo contundente predicción sobre Gustavo Petro en medio de la tensión con Estados Unidos

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño