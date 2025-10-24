Yimmi Chará marcó un insólito autogol vs. América de Cali: de cabeza midiendo 1.68

Junior de Barranquilla cumplía con un serio partido en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, donde se enfrentaban al América de Cali en el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay. Con el empate, el equipo se ponía como líder en solitario del campeonato.

Sin embargo, hubo fuego amigo en el área del equipo barranquillero y América tomó la ventaja, con la ayuda de un jugador visitante. Yimmi Chará, el más pequeño de la nómina, superó a todos por arriba y puso el 1-0 en el marcador.

Así fue el autogol de Yimmi Chará

Chará se ubicó en el primer palo para defender un tiro de esquina. El cobro fue del único jugador más pequeño que él en el terreno de juego, Cristian Barrios, quien mandó un cobro cerrado ante la multitudinaria presencia de jugadores en el área.

El futbolista caleño saltó por encima de todos y metió un gran cabezazo, que sería perfecto si fuese jugador en ataque. Sin embargo, su intento por despejar terminó venciendo a su propio portero, marcando un insólito autogol.