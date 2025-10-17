Más de 1.500 micro y pequeñas empresas en Bogotá recibirán asistencia técnica gratuita de expertos internacionales

El fortalecimiento del tejido empresarial de Bogotá da un paso importante con la alianza entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la fundación suiza Swisscontact, que a través del programa Senior Expert Contact (SEC) brindará acompañamiento especializado a más de 1.500 micro y pequeñas empresas (MiPEs) de la ciudad.

La iniciativa busca impulsar la innovación, el acceso a nuevos mercados y la gestión sostenible de los negocios, ofreciendo asesorías personalizadas por parte de expertos nacionales e internacionales de alto nivel.

Expertos internacionales para fortalecer a las MiPEs

De acuerdo con Swisscontact, los participantes recibirán un diagnóstico detallado de sus necesidades empresariales y un acompañamiento mínimo de 16 horas de asistencia técnica —presencial o virtual— con recomendaciones estratégicas y herramientas prácticas.

“A través de este proyecto, la cooperación suiza busca acercar expertos a negocios con alto potencial de crecimiento, garantizando la sostenibilidad de los resultados. Swisscontact realizará un seguimiento semestral durante los dos años siguientes, evaluando mejoras en ventas, empleo y productividad”, explicó Enrique Maruri, director de Swisscontact Colombia.

Las organizaciones interesadas deben agrupar al menos 30 negocios locales, de los cuales el 80 % o más sean MiPEs, y registrar ventas conjuntas iguales o superiores a $400 millones (vigencia 2024).

Una oportunidad para innovar y crecer

El programa alcanzará a más de 1.500 negocios y 50 organizaciones, ofreciendo asistencia adaptada al contexto local con el respaldo de expertos latinoamericanos.

“Con este programa queremos potenciar la manera en que las asociaciones empresariales acceden al conocimiento técnico, ofreciendo herramientas prácticas que apoyen su sostenibilidad. Apostarle al crecimiento colectivo es clave para consolidar un ecosistema empresarial más competitivo en Bogotá”, señaló Mónica Flórez, subdirectora de Emprendimiento y Negocios de la SDDE.

Las asesorías se desarrollarán hasta el 30 de noviembre de 2025, y hasta 10 asociaciones con alto desempeño recibirán acompañamiento adicional. Con esta estrategia, Bogotá reafirma su apuesta por un desarrollo económico sostenible, inclusivo y basado en conocimiento.