Empresas están obligadas a cumplir con esta normativa a sus trabajadores: la ley los protege

Las horas extras, legalmente denominadas Trabajo Suplementario o Trabajo Extraordinario, son el tiempo de trabajo que un empleado realiza por encima de la jornada laboral establecida.

En el contexto legal (por ejemplo, en el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, Artículo 159), se definen formalmente como el tiempo que excede la jornada ordinaria pactada en el contrato de trabajo y/o excede la jornada máxima legal establecida por la ley.

Ante una serie de dudas constantes de los trabajadores colombianos, la legislación laboral en Colombia es categórica, las empresas tienen la obligación ineludible de pagar horas extras a sus trabajadores.

Empresas obligadas a cumplir con horas extras de trabajadores

Este derecho, consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo (CST), busca remunerar el trabajo suplementario o extraordinario, que es aquel que excede la jornada ordinaria o la máxima legal. No cumplir con esta norma no es una opción para los empleadores, sino una violación que acarrea importantes sanciones y litigios laborales.

La base de esta obligación radica en la protección de la jornada laboral. Actualmente, la jornada máxima legal en Colombia está en un proceso gradual de reducción, pero el principio se mantiene: todo tiempo trabajado que exceda el límite diario o semanal acordado, o la máxima legal vigente, debe ser compensado económicamente de forma especial.

El trabajo suplementario se configura cuando un empleado labora más allá de las horas pactadas en su contrato o, en todo caso, excede la jornada máxima legal. Esta jornada es la referencia principal para determinar cuándo se genera el derecho al pago extra.

Un trabajador no puede exceder las dos (2) horas extras diarias ni las doce (12) horas a la semana. Aunque los empleadores tienen la facultad de ordenar la realización de horas extras bajo el principio de subordinación, siempre deben hacerlo dentro de estos límites legales. Negarse a trabajar horas extras fuera de estos márgenes o por causas justificadas no constituye una causal automática de despido.

¿Cómo es el pago de las horas extras en Colombia?

El pago de las horas extras no es simplemente el valor de la hora ordinaria; implica un recargo porcentual que varía significativamente en función del momento en que se realiza la labor. Esto aumenta considerablemente el costo laboral para las empresas que requieren de este tipo de jornadas, sirviendo de incentivo para gestionar el tiempo de manera más eficiente.

Trabajo suplementario realizado entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. Se remunera con un recargo del 25%.

Trabajo suplementario realizado entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente. El recargo es del 75%.

A estos porcentajes se les suman los recargos por días especiales, ya sea días festivos o dominicales. En estos casos el trabajo realizado en estos días tiene un recargo base del 75% sobre el valor de la hora ordinaria, independientemente de que sea trabajo suplementario u ordinario.

Cuando el trabajo extra cae en un domingo o festivo, los recargos se suman. Por ejemplo, una hora extra diurna en un dominical se remunera con un recargo total del 100% (25% por extra diurna + 75% por dominical), mientras que una hora extra nocturna en dominical o festivo asciende a un recargo del 150% (75% por extra nocturna + 75% por dominical).

La ley exige a las empresas llevar un registro detallado y obligatorio del trabajo suplementario de cada empleado, donde se especifique la actividad y las horas exactas trabajadas. Este registro es crucial y debe ser entregado al trabajador junto con el soporte de pago.