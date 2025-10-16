Así quedó el ranking de las empresas con mejor reputación en Colombia en 2025

El más reciente ranking Merco Empresas Colombia 2025 reveló cuáles son las compañías con mejor reputación en el país, destacando a aquellas que han logrado fortalecer la confianza de los colombianos a través de la ética, la sostenibilidad, la innovación y el compromiso social.

La medición, realizada por la firma Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), alcanzó su edición número 18 y se consolidó como uno de los principales referentes en Iberoamérica.

Con 81.527 encuestas aplicadas a líderes empresariales, consumidores, periodistas y analistas financieros, se construyó el listado de las 200 empresas más reputadas del país.

Bancolombia, Alpina y Bavaria lideran el ranking

De acuerdo con los resultados de Merco 2025, Bancolombia encabeza la lista de manera consecutiva, seguida por Alpina y Bavaria, que escala un puesto respecto al año anterior. Estas tres marcas reflejan la solidez del tejido empresarial colombiano, en especial en los sectores financiero y de consumo masivo.

El top cinco lo completan Grupo Sura, que sube al cuarto lugar, y Crepes & Waffles, que avanza dos posiciones.

Ramo y Postobón ingresan al top 10

El top 10 de empresas con mejor reputación en Colombia 2025 quedó conformado así:

Bancolombia Alpina Bavaria Grupo Sura Crepes & Waffles Grupo Argos Davivienda Ramo Grupo Éxito Postobón.

El ranking también evidencia el avance de compañías nacionales con gran arraigo entre los consumidores. Ramo y Postobón ingresaron al top 10 gracias a su gestión sostenible y cercanía con el público.

Otros ascensos destacados fueron los de Frisby, que pasó del puesto 124 al 36; Falabella, que subió del 75 al 33; y la Federación Nacional de Cafeteros, que avanzó del 47 al 34.