CANAL RCN
Economía

Así quedó el ranking de las empresas con mejor reputación en Colombia en 2025

Bancolombia, Alpina y Bavaria lideran el ranking Merco 2025 de reputación empresarial en Colombia. Conozca qué otras compañías entraron al top 10.

Bancolombia lidera ranking de Merco
Foto: Empresas y edición

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
02:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El más reciente ranking Merco Empresas Colombia 2025 reveló cuáles son las compañías con mejor reputación en el país, destacando a aquellas que han logrado fortalecer la confianza de los colombianos a través de la ética, la sostenibilidad, la innovación y el compromiso social.

Empresas reducen costos en más de 40% gracias a plataformas de IA
RELACIONADO

Empresas reducen costos en más de 40% gracias a plataformas de IA

La medición, realizada por la firma Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), alcanzó su edición número 18 y se consolidó como uno de los principales referentes en Iberoamérica.

Con 81.527 encuestas aplicadas a líderes empresariales, consumidores, periodistas y analistas financieros, se construyó el listado de las 200 empresas más reputadas del país.

Bancolombia, Alpina y Bavaria lideran el ranking

De acuerdo con los resultados de Merco 2025, Bancolombia encabeza la lista de manera consecutiva, seguida por Alpina y Bavaria, que escala un puesto respecto al año anterior. Estas tres marcas reflejan la solidez del tejido empresarial colombiano, en especial en los sectores financiero y de consumo masivo.

Empresas en Colombia deberán gestionar sus excedentes de alimentos para evitar sanciones
RELACIONADO

Empresas en Colombia deberán gestionar sus excedentes de alimentos para evitar sanciones

El top cinco lo completan Grupo Sura, que sube al cuarto lugar, y Crepes & Waffles, que avanza dos posiciones.

Ramo y Postobón ingresan al top 10

El top 10 de empresas con mejor reputación en Colombia 2025 quedó conformado así:

  1. Bancolombia
  2. Alpina
  3. Bavaria
  4. Grupo Sura
  5. Crepes & Waffles
  6. Grupo Argos
  7. Davivienda
  8. Ramo
  9. Grupo Éxito
  10. Postobón.
Organización Ardila Lülle desmiente supuesta venta de Postobón S.A.
RELACIONADO

Organización Ardila Lülle desmiente supuesta venta de Postobón S.A.

El ranking también evidencia el avance de compañías nacionales con gran arraigo entre los consumidores. Ramo y Postobón ingresaron al top 10 gracias a su gestión sostenible y cercanía con el público.

Otros ascensos destacados fueron los de Frisby, que pasó del puesto 124 al 36; Falabella, que subió del 75 al 33; y la Federación Nacional de Cafeteros, que avanzó del 47 al 34.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 16 de octubre de 2025

Banco de la República

Usuarios reportan fallas en Bre-B: el sistema de pagos del Banco de la República presentó demoras en transferencias

Subsidios

Anuncian subsidios en TransMilenio para más de 800.000 bogotanos: así puede saber si aplica

Otras Noticias

Karol G

Así fue el encuentro entre Valentina Castro y Karol G en el show de Victoria’s Secret 2025

Las colombianas alzaron sus alas en el famoso escenario e impactaron con su encuentro.

Memes

Argentina inundó las redes con memes para burlarse de Colombia tras ganar la semifinal del Mundial

Los memes más virales que bautizaron el triunfo de Argentina Sub-20 sobre la Selección Colombia en el Mundial. ¿Folcore del fútbol o burla?

Daniel Quintero

Daniel Quintero no podría ser candidato presidencial: advertencia de la MOE

Perú

Un muerto y 113 heridos en protesta masiva contra el gobierno de José Jerí en Lima

Enfermedades

Más de 150 niños han fallecido por infecciones respiratorias en Colombia