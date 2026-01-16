CANAL RCN
A partir de febrero comenzará a bajar el precio de la gasolina: Minminas

Desde agosto de 2022 el galón de gasolina subió de $9.200 a $16.000, es decir, 6.800 pesos por galón.

Foto: Freepik

enero 16 de 2026
07:05 p. m.
El Ministerio de Minas y Energía anunció que a partir de febrero empezará a bajar el precio de la gasolina en el país de forma gradual. Según el Gobierno, esta decisión se puede dar luego de haber cerrado el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

"El esfuerzo fiscal, junto con condiciones favorables del entorno económico y ajustes estructurales en el sistema de precios de los combustibles, permite que a partir del primero de febrero se inicie la reducción del precio de la gasolina, de manera ordenada, gradual y
sostenible".

Recalca el ministerio que la reducción en el precio del combustible fue posible debido al avance del FEPC hacia el equilibrio financiero, la focalización de subsidios, corrección de distorsiones históricas y el fortalecimiento de la transparencia en la formación de los precios de los combustibles.

Por su parte, el ministro de Minas, Edwin Palma, indicó que se están revisando las cifras de manera responsable con el Ministerio de Hacienda. Afirmó que es un hecho histórico basado en decisiones estructurales.

“Seremos el primer gobierno en la historia reciente que reduce el precio de la gasolina con cuentas claras, sin mentiras fiscales y poniendo por delante el bienestar de las familias y de los consumidores”.

Añadió que la disminución en el precio de la gasolina está pensada para cuidar la economía del país y el bolsillo de la gente.

