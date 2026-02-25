¿A quiénes afectarán los nuevos impuestos del Gobierno Nacional por la emergencia económica?

La emergencia económica decretada por el Gobierno Petro el 11 de febrero para atender la crisis generada por las lluvias en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó trae consigo nuevos impuestos que podrían afectar a los colombianos.

Para recaudar ocho billones de pesos, el Ministerio de Hacienda decretó un impuesto al patrimonio durante el 2026, que deberá pagarse en dos fechas: la primera en abril y la segunda el 4 de mayo.

“El presente decreto tiene por objeto reglamentar la exigibilidad del traslado de los recursos correspondientes a la cuenta de ahorro individual de los afiliados que hagan uso de la oportunidad de traslado prevista en el artículo 76”, se lee en el documento.

Con la medida se cobrará el 0,5% a las compañías con patrimonios superiores a 10.474.800 de pesos y una tarifa más alta de un 1,6% a las empresas de carbón, las empresas petroleras y entidades financieras.

De acuerdo con el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, “el impuesto al patrimonio termina siendo, justamente, activos menos pasivos, la maquinaria… en el patrimonio se suman muchas cosas que se utilizan para la producción. En el mundo lo que se piensa es que poner impuestos al patrimonio de empresas o personas jurídicas desestimula la inversión”.

Gremios advierten que los ciudadanos de a pie serán los más afectados:

De la medida estarán excluidas las empresas del sector salud intervenidas por el Estado y de servicios públicos domiciliadas en municipios de calamidad. Sin embargo, se exigirá un pago del 2% de sus ventas brutas durante los próximos seis meses a las hidroeléctricas.

En respuesta, las empresas del sector financiero y minero-energético advirtieron que el bolsillo de los colombianos de a pie será el más afectado.

En el caso del sector financiero, podrían encarecerse los seguros e intereses de créditos y, en el sector minero-energético, los impuestos al patrimonio podrían hacer que se encarezcan las tarifas de energía y combustibles. Solo este sector tendría que pagar más de 300.000 millones de pesos.

“Estamos volviendo a cargar a las mismas empresas que ya tienen unas cargas tributarias muy altas”, señaló Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras en Colombia (Andeg).

Mientras, el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, compartió que “esta sucesión de impuestos a un sector específico que aporta enormemente al desarrollo económico y social del país es absolutamente injustificada y obedece a un criterio simplista y antitécnico”.

En palabras del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, “habrá varias afectaciones para los ciudadanos empezando por la destrucción de empleos y la afectación a los precios”.