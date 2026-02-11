CANAL RCN
Economía

Precio del dólar en Colombia hoy 11 de febrero de 2026: este fue el CAMBIO que tuvo

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 11 de febrero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
08:46 a. m.
En la mañana de este 11 de febrero de 2026, el dólar en Colombia abrió en 3.674,740 pesos, según el monitoreo del Banco de la República.

Eso significa que tuvo un leve incremento de 0,74 pesos, respecto al precio de apertura del 10 de febrero de 2026.

Precio del dólar hoy en Colombia: así cerró este martes 10 de febrero de 2026
Precio del dólar hoy en Colombia: así cerró este martes 10 de febrero de 2026

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado se ubicó en 3.659,71 pesos, lo que indica que, en comparación con la de la última jornada, también tuvo un alza de 7.81 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 11 de febrero de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del miércoles de la semana pasada (4 de febrero de 2026), aumentó 37.71 pesos, que equivalen al 1.04%.

Sin embargo, haciendo el balance con el mismo día, pero de hace un mes, registró un declive de 57.38 pesos, que representan el 1.54%.

Además, al hacer la comparación con la TRM de hace un año (11 de febrero de 2025), la reducción exacta fue de 473.22 pesos.

Y, por último, teniendo como referencia el precio que tuvo la Tasa Representativa del Mercado en el inicio del 2026, hubo un decrecimiento de 97.37 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta de dólares

Teniendo en cuenta la Tasa Representativa del Mercado y el precio de apertura, las casas de cambio han estipulado las siguientes tarifas:

Precio del dólar en Colombia hoy 10 de febrero de 2026: se presentó INESPERADO cambio
Precio del dólar en Colombia hoy 10 de febrero de 2026: se presentó INESPERADO cambio

  • Bogotá: 3.590 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.540 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.690 pesos para que los vendan.

 

