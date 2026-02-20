CANAL RCN
Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 20 de febrero

Resultado del Super Astro Sol hoy viernes 20 de febrero: consulte el número ganador y el signo zodiacal del último sorteo. Verifique su tiquete y conozca cómo reclamar el premio.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

febrero 20 de 2026
01:45 p. m.
Este viernes 20 de febrero de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos más populares de Lotería de Medellín que cada noche reúne a miles de apostadores con la ilusión de cambiar su vida con un solo boleto.

Como cada jornada, los participantes jugaron sus combinaciones esperando ver sus números favoritos entre los ganadores, y ya están disponibles los resultados oficiales que reúnen a los afortunados de esta noche.

Resultado del Super Astro Sol de hoy viernes 20 de febrero

El Super Astro Sol de hoy viernes 20 de febrero dejó los siguientes números favorecidos:

  • Número ganador del premio mayor: X X X X
    Serie: X X
  • Premio adicional (si aplica): X X X X

Con este resultado, quienes jugaron el Super Astro Sol pueden verificar sus boletos para saber si fueron agraciados con alguno de los premios que ofrece este sorteo.

Además del premio principal, el juego cuenta con otras categorías que otorgan premios menores a quienes aciertan parte de la combinación ganadora.

Los premios prescriben en un tiempo determinado, por lo que se recomienda a los participantes verificar sus boletos lo antes posible.

¿Cómo y dónde se realizó el sorteo del Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se realiza todas las noches, y su sorteo se llevó a cabo como es habitual en presencia de autoridades y bajo los controles que garantizan la transparencia del proceso.

Los números se generan de forma aleatoria y los resultados se publican poco después de concluidos los sorteos en las plataformas oficiales y sitios web de noticias.

Si esta vez no resultaste ganador, recuerda que el Super Astro Sol ofrece nuevas oportunidades cada día. Muchas personas siguen jugando con la esperanza de ver su combinación favorita salir en el próximo sorteo.

