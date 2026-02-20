CANAL RCN
Economía

CONSIDERABLE cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 20 de febrero de 2026: así se cotizó

Descubra el precio con el que cerró el dólar en Colombia hoy 20 de febrero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
02:30 p. m.
Este 20 de febrero de 2026, el dólar abrió con una tasa de 3.694 pesos, según el Banco de la República.

Además, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.695,72 pesos, lo que significa que, en comparación al día anterior (19 de febrero de 2026), subió 26.51 pesos y alcanzó el nivel más alto en un mes.

Según el registro histórico, no se había detectado una Tasa Representativa del Mercado similar desde el 20 de enero de 2026, cuando fue de 3.700,05 pesos.

Además, a lo largo de esta nueva jornada, el dólar siguió subiendo y cerró por encima de la barrera de los 3.700 pesos.

¿Qué tanto se incrementó el precio del dólar en la tarde de este 20 de febrero de 2026? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 20 de febrero de 2026

El precio del dólar en Colombia cerró este viernes en 3.717,500 pesos, de acuerdo con el monitoreo del Banco de la República.

Eso indica que, haciendo el balance con la tasa de apertura, hubo un ascenso de 23,5 pesos.

Asimismo, la entidad bancaria enfatizó que la Tasa Promedio del Mercado fue de 3.691,569 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta en las casas de cambio

Tras conocer la Tasa Representativa del Mercado y los precios de apertura y cierre, el precio promedio para la compra de dólares se ha situado en 3.650 pesos, mientras que el de venta está en 3.780.

Además, las tarifas que han estipulado las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín son las siguientes:

  • Bogotá: 3.680 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.810 para que los vendan.
  • Cali: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.770 pesos para que los vendan.
