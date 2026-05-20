Dólar cerró con importante baja en Colombia este miércoles 20 de mayo

El precio del dólar en Colombia volvió a ser protagonista este miércoles 20 de mayo de 2026, luego de registrar una fuerte caída al cierre de la jornada cambiaria.

La divisa estadounidense terminó en $3.730,79, lo que significó una disminución de $66,08 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy estaba fijada en $3.796,87.

Durante la jornada, el comportamiento de la moneda mostró movimientos constantes. El precio mínimo alcanzado fue de $3.702, mientras que el máximo llegó a $3.773,90.

Además, se realizaron 2.575 transacciones por un monto total de US$1.869 millones, reflejando una sesión con alta actividad en el mercado cambiario colombiano.

El dólar sigue mostrando movimientos importantes en mayo

Aunque el cierre de este miércoles dejó una caída importante frente a la TRM, el dólar todavía mantiene un comportamiento alcista si se compara con semanas y meses anteriores. Según los registros del mercado, la TRM subió 0,58% frente al mismo día de la semana pasada, equivalente a un incremento de $21,8.

Asimismo, en comparación con el mismo día del mes anterior, la divisa aumentó 5,67%, es decir, $203,73 más. Incluso, frente al inicio de 2026, el dólar acumula un alza de 1,06%, correspondiente a $39,79.

Pese a estos incrementos recientes, el panorama anual sigue mostrando una reducción. Frente al mismo día de 2025, el dólar cayó 8,9%, lo que representa una diferencia de $371,16 menos.

La TRM alcanzó su nivel más alto en más de dos meses

Uno de los datos que más llamó la atención este 20 de mayo fue que la TRM alcanzó su nivel más alto en más de dos meses, algo que no ocurría desde el pasado 4 de marzo de 2026.

Expertos señalan que factores internacionales como el comportamiento de los mercados, las tasas de interés en Estados Unidos y el precio del petróleo siguen influyendo directamente en la cotización del dólar en Colombia.

Por eso, el comportamiento de la moneda continúa siendo clave para importadores, viajeros y personas con obligaciones en dólares.