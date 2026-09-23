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¿Cuántas pérdidas económicas genera la crítica situación de violencia en Santa Marta?

Carlos Jaramillo, director de la Cámara de Comercio de Santa Marta, presentó los números preocupantes por causa de los grupos armados.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 23 de 2026
09:11 a. m.
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Santa Marta atraviesa una grave crisis de seguridad que ha generado el cierre masivo del comercio y pérdidas millonarias, según alertó el director de la Cámara de Comercio de la ciudad, Carlos Jaramillo, en diálogo con Noticias RCN.

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La situación de violencia responde a represalias de estructuras criminales ante las operaciones de la fuerza pública en la región.

Millonarias pérdidas por los cierres del comercio

El Comité Intergremial emitió un comunicado, respaldando las acciones del Gobierno Nacional y solicitó con urgencia el fortalecimiento de las capacidades operativas de inteligencia, capacidades y de fuerza para darle mayor tranquilidad a la población.

Jaramillo dijo que Santa Marta, Ciénaga y la Zona Bananera representan el 61 % de la economía en Magdalena. Por causa del paro armado, los tres territorios registran pérdidas estimadas en 41.500 millones de pesos en un solo día de cierre comercial.

Asimismo, hay afectaciones en más de 22.000 unidades productivas entre empresas y comercios. El impacto económico se extiende a más de 100 mil personas vinculadas al comercio, hotelería, restaurantes y gastrobares.

¿Por qué aumentó la violencia en Santa Marta?

El paro armado es obra de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), grupo que delinque principalmente en Magdalena y La Guajira.

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Los criminales han agudizado la violencia tras las recientes caídas de dos de sus principales cabecillas, alias Naín y Cholo. Las ACSN han puesto en marcha la quema de vehículos, cierre de vías y amenazas a los comerciantes.

La respuesta no se hizo esperar y Santa Marta se encuentra militarizada. Además, las tropas están desplegadas en el territorio en aras de recuperar la seguridad después de tres días de pánico.

El panorama ha sido desolador. Las calles parecen fantasmas por el cierre de las tiendas y reducción del transporte público.

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