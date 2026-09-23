Piden a antiguo secretariado de las FARC revelar la ubicación de fosas comunes para niños y militares

Las víctimas de las Farc extendieron una petición a los exintegrantes del antiguo secretariado, para que entreguen información que permita ubicar las fosas comunes en las que el grupo guerrillero habría enterrado a los menores de edad víctimas de reclutamiento que fueron fusilados. Una de ellas estaría ubicada en Uribe, Meta.

A la petición se suma la de militares caídos en medio del conflicto, que la antigua guerrilla habría enterrado sin revelar, hasta ahora, su ubicación. Según datos oficiales, 18.677 menores fueron reclutados. Varios de ellos nunca regresaron a sus hogares.

Víctimas piden conocer el paradero de las víctimas de las Farc:

Sara Morales, víctima de las Farc, hizo un llamado contundente al comandante de la antigua guerrilla: “En Uribe, Meta, en el sector conocido como Ucrania, Timochenko era jefe de inteligencia y contrainteligencia. Allí fueron fusilados más de 100 jóvenes, niños y niñas que fueron instrumentalizados para la guerra y fueron llevados a ser parte de las Farc (…) usted (Rodrigo Londoño) sabe lo que pasó, fue parte y cómplice de esta situación. Necesitamos que vaya y entregue esos cuerpos, que dignifique la memoria de las personas que quedaron ahí”.

Advirtió que no es momento para celebrar el anuncio realizado por Londoño al conocer que inició la etapa de ejecución de la sanción en su contra y en contra de otros seis exintegrantes del secretariado:

“Hoy no podemos entrar a celebrar el video que saca Timochenko diciendo que van a empezar a trabajar. ¿Entonces qué estuvieron haciendo durante los últimos siete años? ¿Burlándose de las víctimas? La corporación Rosa Blanca, junto con Red ADN, ha hecho más entregas dignas de cuerpos y fosas comunes que las mismas Farc y sin recursos”.

Adel González, otra víctima de las antiguas Farc, también hizo un llamado al antiguo comandante de las Farc: “Timochenko, tú sabes dónde están las fosas comunes en los cementerios clandestinos. Ya que no aportaste esa verdad en el proceso del macrocaso 01, te pedimos todas las víctimas que digas dónde están los desaparecidos por las Farc. Tú tienes esa información. Especialmente, te exigimos que reveles dónde se encuentran las fosas comunes de los militares que ustedes secuestraron, asesinaron y desaparecieron. Sus familias están esperando”.

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Integrantes del antiguo secretariado de las Farc no irán a prisión:

Días antes, la JEP dio inicio a la etapa de ejecución de la sanción en contra de siete integrantes del antiguo secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda Escobar.

Aunque ninguno irá a prisión, serán obligados a pagar sanciones, de entre seis a ocho años, con labores restaurativas. Además, tendrán restricciones como una “residencia fija en la sede territorial correspondiente a la fase de ejecución, prohibición de desplazarse fuera del departamento correspondiente sin autorización previa y prohibición de salida del país, salvo autorización excepcional”.