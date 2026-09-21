¡Ojo conductores! Desde hoy multan con $633.200 por invadir este carril en Bogotá

Desde este lunes 21 de septiembre, los conductores que invadan o bloqueen de manera indebida el carril preferencial de la calle 63 en Bogotá podrán recibir un comparendo económico.

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La medida comenzó después de una etapa pedagógica que se desarrolló entre el 1 y el 20 de septiembre. El tramo en el que opera el carril preferencial está ubicado sobre la calle 63, entre las carreras 68 y 112, en ambos sentidos.

La sanción económica por bloquear, invadir o hacer un uso indebido del carril es de $633.200. Durante las semanas previas al inicio de los comparendos sancionatorios se realizaron controles pedagógicos y se informó a los conductores sobre las condiciones de funcionamiento de esta infraestructura vial.

¿Quiénes no pueden utilizar el carril preferencial de la calle 63?

El carril preferencial está destinado a priorizar la circulación de los buses de transporte público. Por esa razón, vehículos particulares, motocicletas, taxis y vehículos de transporte especial no pueden utilizarlo, salvo cuando se presente alguna de las situaciones contempladas en las reglas de circulación.

Los conductores sí pueden ingresar al carril de manera puntual para realizar un giro a la derecha, ingresar a un predio o permitir el ascenso o descenso de pasajeros. Esta última excepción no aplica en las zonas destinadas específicamente a los paraderos del SITP.

El ingreso, cuando esté permitido, debe hacerse respetando la señalización y las condiciones de tránsito. La autorización para realizar alguna de estas maniobras no significa que el carril pueda utilizarse para circular normalmente o permanecer en él sin una razón válida.

En el caso de los vehículos de emergencia, la recomendación es utilizar el carril central. Solo pueden ingresar al carril preferencial cuando haya espacio disponible, estén atendiendo una emergencia y tengan activadas las luces o sirenas.

¿Desde cuándo aplican las multas por invadir el carril de la calle 63?

Los comparendos sancionatorios comenzaron este lunes 21 de septiembre de 2026, luego de la fase pedagógica realizada durante los primeros 20 días del mes. A partir de esta fecha, la invasión o bloqueo indebido del carril puede generar la sanción económica de $633.200.

La medida busca mantener libre el espacio destinado al transporte público y evitar que los vehículos que no están autorizados afecten el recorrido de los buses. El objetivo operativo está relacionado con mejorar la circulación en este tramo de la calle 63 y reducir las situaciones que generan interrupciones en los desplazamientos.

Para quienes transitan habitualmente por este corredor, la principal recomendación es revisar la señalización antes de ingresar al carril y utilizarlo únicamente cuando alguna de las excepciones esté permitida. La sanción no se aplica por cualquier ingreso momentáneo, sino por las conductas que constituyan un uso indebido según las condiciones establecidas para este corredor.