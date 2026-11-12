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Ejército abre convocatoria de servicio militar en Bogotá y Cundinamarca: cupos y cómo inscribirse

Así se puede postular para la convocatoria 2026, los cupos habilitados y los beneficios económicos y educativos.

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Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
08:38 p. m.
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La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional anunció de manera oficial la apertura de una nueva convocatoria para el servicio militar en Bogotá y Cundinamarca.

Este proceso de incorporación, enfocado en el cuarto contingente del año, busca reclutar a miles de jóvenes interesados en definir su situación militar mientras consolidan un proyecto de vida sólido.

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A continuación, se detallan los cupos disponibles, los requisitos indispensables y los incentivos económicos y educativos que ofrece la institución para este periodo.

¿Cuántos cupos hay disponibles para el servicio militar en Bogotá y Cundinamarca?

Para esta vigencia, la estrategia del Ejército Nacional contempla la habilitación de 1.310 cupos distribuidos estratégicamente en la capital del país y varios municipios del departamento de Cundinamarca, tales como Fusagasugá, Facatativá, Soacha, Cajicá y Girardot.

Uno de los puntos clave de esta convocatoria es la inclusión activa de la mujer. De los más de 1.300 cupos ofertados, 136 plazas están destinadas exclusivamente para mujeres que deseen incorporarse voluntariamente a las filas del Ejército y cumplir labores de seguridad, apoyo comunitario y gestión ambiental.

Requisitos para inscribirse a la convocatoria 2026

Los ciudadanos interesados en hacer parte del Ejército Nacional en esta zona del país deben cumplir con los siguientes criterios legales y de aptitud establecidos por la normativa vigente:

  • Tener entre 18 años cumplidos y hasta un día antes de cumplir los 24 años de edad.
  • Ser ciudadano colombiano.
  • Realizar el registro previo a través de los canales digitales oficiales de las Fuerzas Militares.
  • Aprobar satisfactoriamente los exámenes médicos, físicos y psicológicos pertinentes durante el filtro de selección en los distritos militares.
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