Línea 2 del Metro de Bogotá da un nuevo paso: tres grupos avanzan a la licitación

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció un avance importante para hacer realidad la Línea 2 del Metro de Bogotá. En su perfil oficial de X, el mandatario confirmó que ya se puede avanzar en el proceso de licitación.

Inicia el proceso de licitación para la Linea 2 del Metro de Bogotá

Esto luego de que los tres grupos internacionales que estuvieron interesados en participar superaran las pruebas.

Las agrupaciones fueron analizadas por un “evaluador independiente”, pasaron todos los filtros respectivos y ahora pueden iniciar la presentación de propuestas.

“Hoy dimos un paso muy importante para hacer realidad la línea 2 del metro Bogotá. Hoy podemos anunciar que los tres grupos que se presentaron para ser precalificados en esta línea tuvieron la revisión correspondiente por un evaluador independiente y pasaron todos los filtros y pueden entrar en la etapa final de licitación pública para presentar propuesta. Esto es una gran noticia”, indicó Galán.

En el video compartido en la plataforma, el alcalde también recordó que la segunda Línea del Metro de Bogotá será subterránea, contará con más de 10 estaciones y pasará por Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

“Recuerden que la línea 2 del metro Bogotá es una línea subterránea, tiene 11 estaciones 15,5 km y pasa por las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba”, añadió.

El primer grupo que quedó calificado es el APCA ML2 Bogotá, compuesta por Mota, Engil y también varias empresas de Mota de diferentes regiones y la empresa SPI Batignolles de Francia.

El segundo, el APCA Metro Capital L2, compuesto por Xi'an Rail Transportation Group Company Limited y Xi'an Metro Colombia S.A.S; y finalmente el grupo tres: APCA Bogotá Metro Capital, compuesto por Sacyr Concesiones Colombia y CAF Investment Projects S.A.

“Iniciamos ahora la etapa ya de licitación pública, es decir, cuando van a poder presentar la propuesta para que podamos escoger el mejor grupo encargado de construir la línea 2 del Metro en la puesta para garantizar que Bogotá tenga un sistema metro”.

Así será la Línea 2 del Metro de Bogotá

La segunda línea del Metro de Bogotá tendrá un recorrido de aproximadamente 20 minutos entre la calle 72 con carrera Décima, en Chapinero, y el sector de Fontanar del Río, en la localidad de Suba.

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, esta nueva infraestructura se integrará con cinco troncales de TransMilenio y tendrá conexión directa con la Línea 1 del Metro, lo que permitiría reducir en un 42 % los tiempos de desplazamiento entre Suba y el centro de la ciudad.