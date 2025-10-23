País sudamericano permite ahora transferir dinero por WhatsApp: así funciona

El gigante suramericano, Brasil, se ha convertido en el campo de pruebas de una de las innovaciones financieras, las transferencias de dinero de persona a persona directamente a través de WhatsApp.

Lo que comenzó como un ambicioso proyecto de Meta (anteriormente Facebook) y fue inicialmente frenado por el Banco Central de Brasil (BC), hoy es una realidad que ha puesto al país a la cabeza de la digitalización bancaria en Latinoamérica y que perfila la que podría ser la forma de pago del futuro a nivel global.

Los principales bancos y emisores de tarjetas de crédito del país están colaborando activamente con la plataforma de mensajería, permitiendo que sus clientes vinculen sus tarjetas de débito o prepago a la aplicación para enviar y recibir dinero con la misma facilidad con la que se envía un mensaje o una foto.

Este movimiento estratégico busca integrar los servicios financieros en la vida diaria de los 120 millones de usuarios que tiene WhatsApp en Brasil, su segundo mercado más grande después de la India.

Así funcionan las transferencias por WhatsApp en Brasil

En un inicio, el Banco Central de Brasil suspendió el servicio pocos días después de su lanzamiento preliminar en 2020, citando preocupaciones sobre la competencia, la privacidad de datos y la posible posición dominante de Meta en el mercado de pagos.

Tras meses de negociaciones y ajustes en la arquitectura de seguridad y el cumplimiento normativo, el BC dio luz verde, pero con una restricción clave: por ahora, las transferencias solo están permitidas entre personas naturales (P2P) y no para pagos a comercios minoristas.

La luz verde definitiva se dio al integrar las transferencias de WhatsApp con las reglas del sistema de pago nacional y asegurar que el servicio operara con la tecnología de tokenización en la nube de gigantes como Visa y Mastercard. Esta tecnología garantiza que los números reales de las tarjetas de los usuarios permanezcan cifrados y nunca se compartan, minimizando el riesgo de fraude.

Aunque WhatsApp Pay compite de cierta forma con Pix al ofrecer inmediatez, las instituciones bancarias lo ven más como un complemento que como un rival. La ventaja de WhatsApp radica en el factor social y la ubicuidad: permite realizar la transacción sin salir de la conversación, eliminando la fricción de tener que abrir una app bancaria, lo que potencialmente atrae a segmentos de la población menos bancarizados o más jóvenes.

Grandes entidades financieras como Banco do Brasil, Bradesco, Sicredi, Woop e incluso fintechs como Mercado Pago, fueron pioneras en vincular sus servicios al sistema de WhatsApp Pay. Para ellos, esta integración representa mucho más que una simple transferencia de dinero: es un nuevo canal de interacción y retención de clientes.

El objetivo principal es llevar la banca a donde está el cliente. Al facilitar las transacciones cotidianas (dividir la cuenta de un restaurante, pagar un pequeño préstamo familiar o enviar dinero a un amigo), los bancos se posicionan como una parte orgánica y discreta de la interacción social, fortaleciendo la lealtad y la conveniencia. Los usuarios solo necesitan configurar un PIN de pago (diferente al de WhatsApp) que debe usarse para confirmar cada transacción, añadiendo una capa de seguridad.