CANAL RCN
Economía

Reconocida empresa en el país se despide tras 20 años de operaciones: este será su futuro

Esto pasará con el futuro de esta empresa de telecomunicaciones.

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
03:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En lo que marca el fin de una era para el sector de las telecomunicaciones en el país, Telefónica ha oficializado hoy su salida definitiva del mercado colombiano. Tras más de dos décadas de operación bajo la marca Movistar, la multinacional española ha completado la venta de su participación mayoritaria en Colombia Telecomunicaciones (Coltel) al grupo luxemburgués Millicom, propietario de Tigo.

La operación, valorada en aproximadamente 182 millones de euros (unos 214 millones de dólares) por el 67,5% de las acciones, representa un movimiento estratégico de calado global.

Empleados en Colombia podrán acceder a dinero extra, si la empresa no cumplió con este requisito
RELACIONADO

Empleados en Colombia podrán acceder a dinero extra, si la empresa no cumplió con este requisito

Con esta desinversión, Telefónica logra reducir su deuda financiera neta en cerca de 1.550 millones de euros, al transferir también las obligaciones asociadas a la filial colombiana.

"Cerramos un capítulo de 21 años conectando personas, empresas y oportunidades", declaró Alfonso Gómez, CEO de Telefónica Hispam.

El directivo subrayó que, aunque la marca se despide, deja un legado de transformación digital que llevó a Colombia desde las conexiones conmutadas hasta el despliegue masivo de la fibra óptica y el encendido de las primeras redes 5G en 2024.

¿Por qué se va Telefónica?

La salida no es un hecho aislado, sino parte de una hoja de ruta denominada "estrategia de focalización". El Grupo Telefónica, bajo la presidencia de José María Álvarez-Pallete, decidió priorizar sus mercados más rentables y seguros: España, Brasil, Alemania y Reino Unido.

Los desafíos regulatorios en Colombia, la alta carga impositiva sobre el espectro y la feroz competencia de precios —agudizada tras la llegada de WOM en 2021— erosionaron los márgenes de beneficio. Al vender su operación a Millicom, la compañía española busca simplificar su estructura y blindar su balance financiero frente a las incertidumbres de los mercados emergentes.

Con la integración de Movistar y Tigo, el mercado colombiano experimenta su mayor reconfiguración en décadas. Esta unión crea un "gigante" capaz de competir de tú a tú con el líder histórico, Claro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Ponen freno en los conjuntos residenciales por parqueaderos: Ministerio de Vivienda hace aclaración

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy viernes 6 de febrero de 2026

Trabajo

Empleados en Colombia podrán acceder a dinero extra, si la empresa no cumplió con este requisito

Otras Noticias

Ejército Nacional

Estados Unidos donó 11 vehículos blindados al Ejército Nacional de Colombia

La flota de vehículos con altos estándares operacionales será distribuida en departamentos de alto riesgo para fortalecer las capacidades militares.

Estadio El Campín

Eduardo Méndez reveló la cifra real que paga Santa Fe y Millonarios por El Campín

El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, reveló la cifra real que pagan los clubes y además las exigencias que hace Sencia para su alquiler.

Yeison Jiménez

Rostro de Yeison Jiménez habría aparecido en el cielo y todo quedó grabado: la imagen ha impactado a sus fanáticos

España

Pastor se llenó los bolsillos apropiándose de las donaciones en España: exfutbolista colombiano fue afectado

Enfermedades

Qué es el síndrome de Korsakoff y por qué el alcohol puede provocar demencia