Reconocida empresa en el país se despide tras 20 años de operaciones: este será su futuro

En lo que marca el fin de una era para el sector de las telecomunicaciones en el país, Telefónica ha oficializado hoy su salida definitiva del mercado colombiano. Tras más de dos décadas de operación bajo la marca Movistar, la multinacional española ha completado la venta de su participación mayoritaria en Colombia Telecomunicaciones (Coltel) al grupo luxemburgués Millicom, propietario de Tigo.

La operación, valorada en aproximadamente 182 millones de euros (unos 214 millones de dólares) por el 67,5% de las acciones, representa un movimiento estratégico de calado global.

Con esta desinversión, Telefónica logra reducir su deuda financiera neta en cerca de 1.550 millones de euros, al transferir también las obligaciones asociadas a la filial colombiana.

"Cerramos un capítulo de 21 años conectando personas, empresas y oportunidades", declaró Alfonso Gómez, CEO de Telefónica Hispam.

El directivo subrayó que, aunque la marca se despide, deja un legado de transformación digital que llevó a Colombia desde las conexiones conmutadas hasta el despliegue masivo de la fibra óptica y el encendido de las primeras redes 5G en 2024.

¿Por qué se va Telefónica?

La salida no es un hecho aislado, sino parte de una hoja de ruta denominada "estrategia de focalización". El Grupo Telefónica, bajo la presidencia de José María Álvarez-Pallete, decidió priorizar sus mercados más rentables y seguros: España, Brasil, Alemania y Reino Unido.

Los desafíos regulatorios en Colombia, la alta carga impositiva sobre el espectro y la feroz competencia de precios —agudizada tras la llegada de WOM en 2021— erosionaron los márgenes de beneficio. Al vender su operación a Millicom, la compañía española busca simplificar su estructura y blindar su balance financiero frente a las incertidumbres de los mercados emergentes.

Con la integración de Movistar y Tigo, el mercado colombiano experimenta su mayor reconfiguración en décadas. Esta unión crea un "gigante" capaz de competir de tú a tú con el líder histórico, Claro.