Adiós al tráfico: el modelo urbano que busca cambiar la vida en Bogotá

Bogotá se ubicó como la séptima ciudad con mayor congestión vehicular del mundo durante 2025, de acuerdo con las cifras de movilidad urbana. Durante las horas pico, un conductor perdió un promedio de 153 horas al año atrapado en el tráfico, lo que equivale a seis días y nueve horas perdidas en los trancones. Además, la velocidad promedio de desplazamiento en la ciudad apenas alcanzó los 18,9 kilómetros por hora.

Estas alarmantes estadísticas demuestran que el tiempo, mucho más allá de los metros cuadrados tradicionales, se ha convertido en el activo más valioso y en el principal factor que redefine la vivienda y la planeación urbana en Colombia.

Frente a este panorama desalentador, la capital empieza a adoptar modelos internacionales orientados a reducir la dependencia de los largos desplazamientos. El objetivo principal es acercar las actividades cotidianas a los hogares.

Entre las propuestas más innovadoras destaca la ciudad de 15 minutos, un concepto urbanístico que integra en un entorno próximo, caminable y conectado la vivienda, el transporte público, el comercio, los servicios, la recreación y las zonas verdes.

El modelo urbano que busca cambiar la vida en Bogotá

Esta visión de urbanismo sostenible comienza a materializarse en uno de los corredores más estratégicos y de alta valorización de Bogotá: Salitre. A través de iniciativas como el desarrollo inmobiliario Boaterra Zelva, la zona se perfila como pionera en la implementación de este modelo de proximidad.

El proyecto contempla la construcción de 443 viviendas distribuidas en una manzana de 39.000 metros cuadrados, apostando por una relación mucho más abierta, armónica e integradora entre los espacios residenciales y la ciudad. Como muestra de este compromiso con el bienestar y el medio ambiente, el 35 % del lote total se destinará exclusivamente a parques abiertos, lo que representa más de 13.000 metros cuadrados de zonas verdes.

Asimismo, cerca del 30 % del área total estará diseñada para garantizar una circulación peatonal fluida y segura entre las manzanas.

Sostenibilidad y eficiencia energética en la construcción

La modernización urbana en Bogotá también exige respuestas contundentes ante el cambio climático y la eficiencia en el consumo de recursos. Por esta razón, este tipo de desarrollos habitacionales incorporan altas especificaciones ecológicas.

El proyecto en Salitre se postula como candidato a la certificación EDGE e incluirá sistemas avanzados como la recolección de aguas lluvias, iluminación LED de bajo consumo y controles inteligentes en las zonas comunes. Adicionalmente, pensando en las nuevas dinámicas de movilidad sostenible de los ciudadanos, la infraestructura contará con parqueaderos especiales para bicicletas y cupos exclusivos para vehículos eléctricos.

Estas soluciones responden directamente a una creciente demanda de vivienda urbana que prioriza la conectividad vial, la sostenibilidad ambiental y la salud mental.