Adopción de Inteligencia Artificial en Empresas de Colombia 2026

La integración de herramientas tecnológicas de última generación ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad corporativa. La adopción de la inteligencia artificial (IA) en el entorno empresarial colombiano registra su mayor dinámica en los sectores que dependen de la atención masiva al cliente y la gestión eficiente de servicios.

De acuerdo con un reciente estudio de Vozy, las industrias de la banca, los servicios financieros, los seguros y las telecomunicaciones encabezan la implementación de esta tecnología, concentrando el 61 % de las operaciones con asistentes virtuales a nivel nacional. Este acelerado despliegue tecnológico coincide con los hallazgos del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2026, el cual ubica a Colombia en la cuarta posición regional, liderando el grupo de países "adoptantes" justo detrás de potencias como Chile, Brasil y Uruguay.

Banca y servicios financieros lideran el uso de inteligencia artificial

En el ecosistema financiero colombiano, la automatización ha encontrado su principal nicho en la gestión de cobranza. El uso de la inteligencia artificial abarca desde el seguimiento de la mora temprana hasta la recuperación de cartera castigada. Mediante llamadas automatizadas y agentes conversacionales avanzados, los bancos logran validar la identidad de sus deudores, negociar alternativas de pago en tiempo real y enviar enlaces transaccionales directamente por WhatsApp.

Humberto Pertuz, CEO de Vozy, señala que en este segmento específico, las pruebas operativas evidencian reducciones que superan el 70 % en los costos de gestión si se comparan con los métodos manuales tradicionales. Esta eficiencia ha permitido a las entidades cerrar acuerdos de pago por cientos de millones de pesos en apenas una semana de pruebas.

Telecomunicaciones y salud: asistentes de voz que transforman la atención

En el sector de las telecomunicaciones y la tecnología, la demanda prioriza el soporte operativo. Los usuarios ya no interactúan con los antiguos y frustrantes menús de marcación (IVR), sino que son atendidos mediante lenguaje natural las 24 horas del día. Las empresas están delegando en la IA la resolución de consultas cotidianas como la revisión de saldos, reportes de fallas técnicas y actualización de datos.

Por su parte, sectores críticos como los servicios públicos, la salud y las cajas de compensación utilizan estos agentes virtuales para mitigar los picos masivos de llamadas. En las compañías de energía, la atención automatizada gestiona hasta 90.000 llamadas mensuales. Simultáneamente, en el sistema de salud, la inteligencia artificial coordina autorizaciones y citas médicas, lo que disminuye el costo por interacción en más de un 60 % frente a un centro de contacto tradicional.

El impacto de los agentes conversacionales en la reducción de costos operativos

El volumen de procesamiento que permite esta tecnología no tiene precedentes. Según los datos revelados por Vozy, en promedio se gestionan cerca de 700.000 llamadas durante los días hábiles, alcanzando un asombroso acumulado de más de 16 millones de interacciones al mes.

El crecimiento es evidente: en comparación con octubre de 2025, el total de llamadas procesadas por inteligencia artificial creció un 95 %. Aún más revelador es el aumento del 155 % en aquellas llamadas que lograron resolver la solicitud del usuario o transferirla con éxito a un asesor humano, demostrando que la IA es cada vez más precisa y empática.

Retos legales y el futuro de la IA empresarial en Colombia para 2027

A pesar de estas cifras optimistas, la implementación de la IA enfrenta barreras importantes. Pertuz advierte sobre desafíos operativos como bases de datos desactualizadas, dificultades para documentar el conocimiento informal de los empleados y la compleja integración técnica con plataformas CRM bancarias. Además, estas tecnologías deben operar bajo estrictos marcos normativos, respetando la Ley de Habeas Data, la regulación de la Superintendencia Financiera y la Ley 2300, que protege a los deudores limitando sus horarios y canales de contacto.

Mirando hacia 2027, el mercado se prepara para una mayor expansión. Se espera que industrias como las aerolíneas, el comercio minorista, la logística y el sector cooperativo adopten masivamente estas herramientas. La tendencia definitiva será la consolidación de modelos de atención híbridos, donde la inteligencia artificial resolverá los trámites mecánicos de forma instantánea, transfiriendo únicamente los casos de alta complejidad a especialistas humanos sin perder el contexto de la conversación.