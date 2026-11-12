¿En cuánto subiría el salario mínimo 2027 con las propuestas que ya se conocen?

En pocas semanas empezará la discusión del salario mínimo 2027. Por eso, el Ministerio de Trabajo comenzó a hacer reuniones previas con empresarios, centrales obreras, académicos y gremios.

Algunos empresarios empezaron a lanzar propuestas de aumento que oscilan entre el 7 % y el 10 %. Si bien la discusión aún no ha comenzado, las centrales obreras y los empresarios han puesto sobre la mesa sus expectativas.

Propuestas del 7 % al 10 %

“El aumento del salario mínimo tendría que estar alrededor del 7 %. Eso es lo que le va a permitir a millones de colombianos conseguir empleo”, señaló el presidente de Asofondos, Andrés Velasco.

Por su parte, Juan Carlos Mora, CEO de Grupo CIBEST y presidente de Bancolombia, consideró que la inflación estará cercana al 7 % y habría dos puntos de productividad, lo que se traduciría entre un 9 % y 10 %. En ese orden de ideas, manifestó que alza debería pensarse en ese intervalo.

Otra de las figuras que se refirió a este asunto fue el presidente de Anif, José Ignacio López, quien expresó lo siguiente: “Deberíamos volver a un incremento muy cercano a esos parámetros que deberían guiar teóricamente el incremento, que son la inflación y la productividad. Probablemente, eso nos da una cifra cercana al 8 %”.

La otra orilla de las centrales obreras

Partiendo de las propuestas, los incrementos considerados son estos: el 7 % o $ 122.563, 8 % o $ 140.072, 9 % o $ 157.581 y 10 % o $ 175.009.

El gobierno anterior, tras no llegar a un acuerdo, dio a conocer por decreto que el aumento del salario mínimo para 2026 iba a ser del 23.7 %, es decir, quedó cerrado en dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte.

La propuesta que han dado a conocer las centrales obreras es de dos dígitos, siendo más precisos del 38.5 %. Así las cosas, el reto estará en llegar a un punto medio con los empresarios, teniendo en cuenta la abultada diferencia.