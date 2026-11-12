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¿En cuánto subiría el salario mínimo 2027 con las propuestas que ya se conocen?

La cuenta regresiva para el inicio de la concertación genera expectativa en el país.

Lidis Ribón

noviembre 12 de 2026
03:12 p. m.
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En pocas semanas empezará la discusión del salario mínimo 2027. Por eso, el Ministerio de Trabajo comenzó a hacer reuniones previas con empresarios, centrales obreras, académicos y gremios.

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Algunos empresarios empezaron a lanzar propuestas de aumento que oscilan entre el 7 % y el 10 %. Si bien la discusión aún no ha comenzado, las centrales obreras y los empresarios han puesto sobre la mesa sus expectativas.

Propuestas del 7 % al 10 %

“El aumento del salario mínimo tendría que estar alrededor del 7 %. Eso es lo que le va a permitir a millones de colombianos conseguir empleo”, señaló el presidente de Asofondos, Andrés Velasco.

Por su parte, Juan Carlos Mora, CEO de Grupo CIBEST y presidente de Bancolombia, consideró que la inflación estará cercana al 7 % y habría dos puntos de productividad, lo que se traduciría entre un 9 % y 10 %. En ese orden de ideas, manifestó que alza debería pensarse en ese intervalo.

Otra de las figuras que se refirió a este asunto fue el presidente de Anif, José Ignacio López, quien expresó lo siguiente: “Deberíamos volver a un incremento muy cercano a esos parámetros que deberían guiar teóricamente el incremento, que son la inflación y la productividad. Probablemente, eso nos da una cifra cercana al 8 %”.

La otra orilla de las centrales obreras

Partiendo de las propuestas, los incrementos considerados son estos: el 7 % o $ 122.563, 8 % o $ 140.072, 9 % o $ 157.581 y 10 % o $ 175.009.

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El gobierno anterior, tras no llegar a un acuerdo, dio a conocer por decreto que el aumento del salario mínimo para 2026 iba a ser del 23.7 %, es decir, quedó cerrado en dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte.

La propuesta que han dado a conocer las centrales obreras es de dos dígitos, siendo más precisos del 38.5 %. Así las cosas, el reto estará en llegar a un punto medio con los empresarios, teniendo en cuenta la abultada diferencia.

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