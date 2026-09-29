Advierten a colombianos por consumo excesivo de energía: Así funcionará el cobro adicional

La preocupación por el suministro de servicios públicos en el país ha escalado a un nuevo nivel. Recientemente, miles de usuarios han comenzado a notar un mensaje inusual en sus recibos de luz: una advertencia formal por exceder el consumo esperado de electricidad.

Este aviso forma parte de una estrategia regulatoria temporal implementada para incentivar el ahorro energético ante los retos climáticos y la disponibilidad de recursos hídricos.

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Emitida bajo los lineamientos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), esta medida busca mitigar el impacto de los periodos de sequía y los fenómenos climáticos que presionan la generación de energía nacional.

El sistema calcula una meta de consumo individual basada en el histórico de cada hogar. Por esta razón, dos viviendas ubicadas en el mismo edificio pueden tener metas de gasto totalmente diferentes, adaptándose a su realidad previa.

En esta primera etapa, el mensaje impreso tiene un carácter estrictamente informativo y pedagógico. Esto significa que, aunque el hogar supere el límite establecido, el valor monetario reflejado en la factura no debe pagarse de inmediato. Su propósito principal es alertar a los ciudadanos para que ajusten sus hábitos antes de que comiencen los cobros efectivos en los ciclos siguientes.

¿Cómo funcionará el esquema de multas y la banda de tolerancia?

Para evitar castigos injustos ante variaciones menores en el consumo, el esquema contempla una banda de tolerancia que va del 90 % al 110 % de la meta individual asignada:

Si el consumo del hogar se mantiene dentro de este rango, no se genera ningún tipo de beneficio económico, pero tampoco ningún recargo.

Aquellos usuarios que logren reducir su consumo por debajo del umbral establecido podrán recibir incentivos o descuentos reflejados en su factura.

Los problemas económicos surgen cuando el consumo supera holgadamente el 110 % de la meta establecida.

Para comprender la magnitud de la medida, supongamos que un hogar tiene una meta asignada de 100 kWh al mes. Su límite superior de tolerancia (110 %) se ubica en los 110 kWh.

Si durante ese ciclo la familia consume 120 kWh, el recargo no se aplicará sobre el total de la energía gastada, sino exclusivamente sobre los 10 kWh que sobrepasaron el límite de la banda de tolerancia. Este excedente se multiplicará por la tarifa aplicable y por un porcentaje adicional de penalización (que puede variar según el segmento del usuario, oscilando típicamente entre el 30 %, 50% o 70% sobre el excedente).