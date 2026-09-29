Descuento en deudas por impuestos y multas en Bogotá: puede ahorrarse el 60 % de los intereses

La Secretaría de Hacienda le dio una buena noticia a los ciudadanos que tienen deudas con el Distrito en Bogotá. Si cumplen con ciertas condiciones, podrán acceder a un beneficio de descuento en los intereses.

El pasado 25 de septiembre, el Concejo aprobó alivios financieros para aquellas personas que deseen ponerse al día con los saldos que no hayan cumplido relacionados con impuestos, específicamente predial, vehículos e ICA; y multas de tránsito.

¿Cómo aplica el descuento?

Lo primero que se debe tener en cuenta es cómo aplica la ayuda. Los ciudadanos que paguen por completo (100 %) el capital de la deuda o multa de tránsito que tengan con el Distrito deberán pagar solo el 40 % de los intereses, lo que se traduce en una reducción del 60 %.

Aunque se debe tener en cuenta que el beneficio no es permanente, por el hecho que el pago total de la deuda debe realizarse máximo hasta el 21 de diciembre de 2026. La Alcaldía recalca que no es un “borrón y cuenta nueva”, debido a que igualmente se debe cumplir con la deuda inicial.

¿Hasta cuándo aplica el descuento?

Un ejemplo para entender con más claridad el beneficio es este. Suponiendo que una persona tiene una deuda de tres millones de pesos por el predial, la cual le ha generado intereses de tres millones de pesos.

Entonces, si para antes del 21 de diciembre se pone al día con los $ 3 millones de deuda inicial; deberá pagar solamente $ 1.200.000 de los $ 3.000.000 de intereses.

“El alivio está en una parte importante de los intereses y sanciones acumulados y busca abrir una oportunidad para que quienes tuvieron dificultades para pagar puedan ponerse al día”, precisó la secretaría sobre los alcances de este beneficio.