Reconocida aerolínea sancionará a miles de pasajeros por insólita razón: esta es

En un movimiento sin precedentes que busca poner fin a una de las quejas más recurrentes de los viajeros modernos, United Airlines ha modificado oficialmente su "Contrato de Transporte" para incluir sanciones estrictas contra los pasajeros que reproduzcan contenido de audio o video sin el uso de auriculares.

La actualización, que entró en vigor silenciosamente el pasado 27 de febrero de 2026, eleva lo que antes era una simple sugerencia de cortesía a una obligación contractual legalmente vinculante. A partir de ahora, la aerolínea tiene la potestad de multar, expulsar e incluso vetar permanentemente a quienes ignoren las advertencias de la tripulación sobre el uso de altavoces en la cabina.

La proliferación de redes sociales basadas en videos cortos, como TikTok e Instagram Reels, ha generado un aumento significativo en los conflictos a bordo. Muchos pasajeros optan por "scrollear" sus dispositivos con el volumen alto, afectando la tranquilidad de quienes los rodean. Ante esta situación, United Airlines decidió actuar de manera contundente.

¿Qué sanciones habrá contra pasajeros?

Según el contrato actualizado, bajo la Regla 21 de "Negativa de Transporte", el personal de vuelo está facultado para intervenir si un usuario insiste en emitir sonidos a través de los altavoces de sus dispositivos personales. Las consecuencias por el incumplimiento de esta norma son escalonadas:

Advertencia verbal: La tripulación solicitará el uso de audífonos.

Expulsión del vuelo: Si el pasajero se encuentra en tierra o el avión debe desviarse por comportamiento disruptivo, el individuo podrá ser retirado.

Multas y reembolsos: La aerolínea puede exigir el reembolso de gastos operativos derivados de retrasos o desvíos causados por el incidente.

Veto permanente: En casos de reincidencia o agresividad hacia la tripulación, el pasajero podría ser incluido en la lista de exclusión aérea de la compañía.

Para evitar conflictos innecesarios, United Airlines aclaró en su sitio web oficial que los pasajeros que no cuenten con auriculares propios podrán solicitar un par de audífonos de cortesía a los auxiliares de vuelo, sujetos a disponibilidad. De esta manera, la empresa busca garantizar que no existan excusas para romper la nueva política de "cabina silenciosa".